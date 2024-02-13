ФАО при поддержке ГЭФ осуществит новые проекты в странах Центральной Азии

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) одобрил 48 проектов Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) на сумму около 2,9 млрд долларов США (294 млн долларов США на проектное финансирование и 2,6 млрд долларов США на совместное финансирование), которые сыграют ключевую роль в содействии устойчивой трансформации агропродовольственных систем, искоренении голода и сохранении окружающей среды, сообщает ФАО.

В частности, в рамках новых проектов к усилиям ФАО присоединяются 46 стран, в том числе пять стран Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Комплексная программа развития продовольственных систем (КПРПС) будет осуществляться в 22 странах, в том числе в Казахстане. Ожидается, что в рамках этой инициативы будут восстановлены деградированные земли, леса, природные луга и водно-болотные угодья, а также усовершенствованы методы управления землепользованием.

Программа «Взаимосвязь водных и земельных ресурсов Центральной Азии», недавно утвержденная Советом ГЭФ и возглавляемая ФАО, направит 26 миллионов долларов США (с использованием софинансирования в размере 335,5 миллионов долларов США) в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан для восстановления экосистем бассейнов Амударьи и Сырдарьи, а также на повышение водной безопасности и улучшение условий жизни в сельских районах.

Бассейны Амударьи и Сырдарьи являются основным источником воды для пяти стран, поддерживая жизнь около 60 миллионов человек. Неустойчивое управление водными ресурсами, особенно в сельском хозяйстве, чревато чрезмерным забором воды в двух речных бассейнах, что создает риски для водной и продовольственной безопасности, приводит к засолению и деградации земель, загрязнению, а также утрате и фрагментации природных экосистем и биоразнообразия.

48 проектов под руководством ФАО принесут пользу 4,2 миллионам человек в пяти различных регионах мира, восстановят более 474 000 гектаров земли; улучшат практику сельского хозяйства на более чем 24 миллионах гектаров наземных и морских местообитаний; создадут и улучшат управление более чем 2 миллионами гектаров охраняемых территорий на суше и на море; уменьшат 133 миллиона метрических тонн выбросов парниковых газов; и поспособствуют уничтожению 202 тонн опасных агрохимикатов. ///nCa, 13 февраля 2024 г.