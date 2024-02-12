Программа ЕС и Таможенная служба Туркменистана упрощают процесс перемещения при помощи разработки специального Мобильного приложения

С 7 по 9 февраля в ходе Семинара по эффективным коммуникациям в г. Ашхабад, Программа БОМКА 10, финансируемая Европейским Союзом, представила пилотную версию Мобильного приложения, разработанного в сотрудничестве с Государственной таможенной службой Туркменистана для членов Рабочей группы и сотрудников ведомства, работающих в регионах, в том числе и в приграничных районах.

Выступивший на открытии семинара представитель Государственной таможенной службы Туркменистана отметил, что мобильная версия вебсайта обеспечивает быстрый доступ к информации, чему отдают предпочтение все больше людей. В связи с этим было решено разработать мобильное приложение, которое бы полностью включало информацию с сайта, а также предлагало дополнительные функции.

Приложение было разработано национальными IT-специалистами хозяйственного общества «Asman Oky».

В ходе семинара сотрудники таможенного ведомства получили возможность улучшить свои навыки в области эффективных коммуникаций с населением и СМИ, а также под руководством экспертов разработали специальный Коммуникационный план для повышения осведомленности о таможенных правилах и процедурах.

Также были разработаны сценарий рекламного видеоролика Мобильного приложения и концепция информационных баннеров в целях повышения осведомленности об использовании приложения.

Отметим, что разработка Мобильного приложения, а также семинар были частью Плана действий Компонента 4 Программы БОМКА 10 для Туркменистана по повышению осведомленности по таможенным правилам и процедурам посредством широкого использования IT-решений в приграничных районах». Данное мероприятие способствует достижению общей цели Компонента 4 по улучшению приграничного сотрудничества для улучшения условий жизни в приграничных районах посредством местного экономического развития с упором на права человека, гендерное равенство и поддержку уязвимых групп. ///БОМКА, 9 февраля 2024 г.