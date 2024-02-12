Ассоциация “Туркмен Логистика” и Международный морской порт Туркменбаши объединяют усилия для раскрытия транспортно-транзитного потенциала Туркменистана

Стратегическое партнерство между Ассоциацией «Туркмен Логистика» и Международным морским портом Туркменбаши обещает открыть новую эру процветания для транспортно-транзитного сектора Туркменистана. Отмеченное подписанием Меморандума о взаимопонимании и плана совместных действий на 2024 год, это сотрудничество закладывает основу для широкого сотрудничества в нескольких ключевых областях.

Как сообщает Ассоциация, стороны согласовали реализацию совместных мер по информированию международных партнеров Ассоциации “Туркмен Логистика” о техническом и технологическом потенциале порта, льготах и возможностях, созданных в порту, а также по привлечению иностранных перевозчиков.

Ассоциация “Туркмен Логистика” и Международный морской порт Туркменбаши также договорились о регулярном обмене опытом и проведении консультаций с транспортно-логистическими предприятиями, входящими в состав Ассоциации, с целью создания благоприятных условий для туркменских грузоперевозчиков. Это позволит объединить усилия государственного и частного сектора для обеспечения эффективной грузоперевозки через порт.

В Плане совместных мероприятий предусмотрено проведение конференций, бизнес-форумов, вебинаров и круглых столов, посвященных транзитным возможностям Международного морского порта Туркменбаши. В этих мероприятиях примут участие руководители крупных транспортно-логистических организаций и предприятий из региона Центральной Азии, Российской Федерации, Китая, Грузии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Ирана и Южной Кореи. Также планируется организация ознакомительных визитов для заинтересованных представителей международных компаний и туркменских перевозчиков в грузовые терминалы и другие инфраструктурные объекты порта.

Первое подобное мероприятие будет организовано 14 февраля текущего года Ассоциацией «Туркмен Логистика» и Представительством Королевского института транспорта и логистики Великобритании в Центральной Азии (CILT Central Asia), при поддержке Программы USAID по Торговле в Центральной Азии. Оно будет проведено в формате онлайн-круглого стола и будет посвящено роли Международного морского порта Туркменбаши в качестве транзитного хаба для экспорта продукции из Центральной Азии.

В мероприятии примут участие представители транспортно-логистических ведомств, организаций и компаний из стран Центральной Азии, а также представители международных организаций. В ходе мероприятия будут обсуждены практические вопросы транспортировки через Международный морской порт Туркменбаши, включая графики и ставки перевозок, экспедиторские услуги, транзитные процедуры и другие аспекты.

Также планируется организация онлайн-тренингов для сотрудников Международного морского порта Туркменбаши при участии международных экспертов.

Подписание Меморандума и совместного плана мероприятий открывает новые перспективы для развития транспортно-логистического сектора Туркменистана и укрепления его позиций на международной арене. Сотрудничество между Ассоциацией “Туркмен Логистика” и Международным морским портом Туркменбаши будет способствовать привлечению инвестиций, развитию транзитных маршрутов и увеличению объемов грузоперевозок, что в свою очередь способствует экономическому росту и процветанию страны.///nCa, 12 февраля 2024 г.