Президент Туркменистана поздравил Президента Азербайджана с победой на выборах

Президент Сердар Бердымухамедов направил поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах.

«Итоги голосования свидетельствуют о высоком уровне доверия и поддержки народа Азербайджана проводимого Вами курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны. Уверен, что данное важное событие будет способствовать дальнейшему развитию Азербайджанской Республики и повышению благосостояния её граждан.

Отрадно отметить эффективный характер братских отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, и уверены, что в будущем эти отношения будут и дальше развиваться и углубляться на благо народов двух стран. Мы выражаем признательность за Ваше личное внимание и большую поддержку в развитии добрососедских отношений между нашими странами», – подчёркивается в послании.

Сердар Бердымухамедов пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания.

За действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева голоса отдали 92,1% проголосовавших избирателей. Он избран на президентский пост в пятый раз со сроком полномочий семь лет.

90,53 % граждан Азербайджана, зарегистрированных в посольстве страны в Туркменистане, приняли участие во внеочередных президентских выборах на участке организованной в дипмиссии. ///nCa, 9 февраля 2024 г.