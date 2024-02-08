Программа UNDP-DPPA содействует в запуске онлайн-платформы обучения по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в Туркменистане

ПРООН в Туркменистане создала специализированную онлайн-платформу обучения по психическому здоровью и психосоциальной поддержке (MHPSS), предлагающую возможность самостоятельного онлайн-обучения. Платформа обучения по MHPSS была разработана и запущена в рамках проекта «Повышение национального потенциала в области психосоциальной поддержки уязвимых молодых людей и женщин на уровне сообщества в качестве превентивных мер», реализуемого совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана. Проект финансируется Совместной программой UNDP-DPPA по наращиванию национального потенциала для предотвращения конфликтов.

Первый онлайн-курс такого рода в Туркменистане направлен на оказание помощи поставщикам услуг, в том числе социальным работникам, педагогам, сотрудникам правоохранительных органов, представителям организаций гражданского общества, а также женщинам и молодежным лидерам, в предоставлении психосоциальной поддержки молодежи и женщинам. Материалы по обучению тренеров (ToT) по MHPSS доступны для скачивания на главной странице платформы на трех языках (английском, туркменском и русском). Кроме того, существует вариант онлайн-курса для самостоятельного обучения, и участники могут получить сертификаты после успешного завершения всех этапов курса.

«ПРООН стремится уделять приоритетное внимание психическому здоровью и психосоциальной поддержке в рамках глобальной превентивной политики, стремясь расширить возможности молодежи и повысить ее устойчивость к глобальным вызовам», – отметила Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. «Мы считаем, что данная программа обучения по MHPSS будет полезна для представителей помогающих профессий, укрепляя их потенциал по предоставлению жизненно важных услуг в области психического здоровья и психосоциальной поддержки для молодежи и наиболее уязвимых слоев населения».

Материалы тренинга по MHPSS, включающие руководство, пособие и учебник для участников, были разработаны Виталием Климчуком, экспертом ПРООН/специалистом по психическому здоровью, и протестированы во время тренинга, который прошел в Здании ООН в Ашхабаде с 6 по 10 ноября 2023 г..

Готовые учебные материалы, включая презентации и тесты, были преобразованы в цифровой формат обучения для поставщиков социальных услуг, научных кругов и организаций гражданского общества. Эти ресурсы могут быть использованы в программах, ориентированных на MHPSS, и в общественных проектах, направленных на улучшение психического здоровья и благополучия людей, с особым акцентом на уязвимую молодежь и женщин.

Ссылка на сайт: UNDP (bootcamp.com.tm) ///ПРООН Туркменистан, 7 февраля