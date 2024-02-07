ИСТИНА ДЛЯ ДИПЛОМАТА – Часть 4

Д-р Бегенч Караев

Наука дипломатии: монолит Востока и бинарий Запада

«…XXI век привнёс в нашу жизнь не только высокие технологии, сверхскоростные коммуникации, фантастические инновации, но ещё и много такого, что было немыслимо в XX веке. В частности, на наших глазах идёт трансформация в социально-психологической сфере, которая всё больше и чётче обретает законченный системный характер. Сей вывод легко иллюстрируется на примере массово меняющихся межпоколенческих связей. Малолетние внуки обучают дедушек и бабушек азам компьютерной грамотности, а точнее, навыкам обращения со сложной техникой… Несовершеннолетние дети помогают родителям осваивать регулярно обновляемые и усовершенствуемые виды гаджетов… Школьники, включая учеников младших классов, делятся с учителем полезной информацией, почерпнутой из Интернета. Это картинки нашей реальности становятся приметами времени по всему миру…».

Вышеприведенные строки взяты из объемной статьи, опубликованной осенью прошлого года на страницах центральной печати Туркменистана, автором которой является доктор социологических наук, профессор Института международных отношений МИД Туркменистана Овездурды Мухамметбердиев – человек энциклопедического ума, самой природой одаренный еще и талантом великолепного художника.

Овез Бердиевич, – как к нему мы обращаемся, – типичный представитель интеллектуалов Востока, которые начинали с азов математики и других точных наук, затем приступили к философии и социальным исследованиям. Что касается образов богатого воображения, которые не всегда поддаются рациональному объяснению, то они выражают их средствами художественного творчества – музыкой, стихами или же красочными картинами. Следует добавить, что порою трудно определить соотношение восточного и западного в самом профессоре Мухамметбердиеве. Изысканные манеры европейского интеллигента отодвигаются на второй план, когда он начинает излагать философские и социологические вопросы сугубо восточного общества, и наоборот. Широта мыслей, сравнения и сопоставления геополитических течений при анализе международных процессов, сопровождаются точными расчетами своеобразных траекторий исторического развития цивилизаций Запада и Востока.

Для полноты сведений, уточним, что Овездурды Мухамметбердиев по своему базовому высшему образованию – математик, а основы изобразительного искусства осваивал еще со школьной скамьи. Когда в преддверии эпической истории Карибского кризиса, в декабре 1962 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев устроил разнос выставке художников-авангардистов в московском Манеже, юноша в марыйской глубинке создавал свои аллегорические произведения, которые впоследствии были удостоены призов крупных республиканских конкурсов изобразительного искусства.

Интеллектуальные ростки, появившиеся в годы так называемой «оттепели», благодаря деятельности творческой молодежи, названных «шестидесятниками», взошли в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века. Молодежь Туркменистана, словно иссушенная почва целины «такыр», впитывала благодатную влагу поэтических строк из уст таких 30-40 летних молодых талантов как Керим Курбаннепесов, Гурбанназар Эзизов, Халил Кулиев, Атамырат Атабаев, Нобаткули Реджепов и другие. Тогда и наступила пора расцвета талантов кинематографа Алты Карлиева, Баба Аннанова, Артыка Джаллыева и многих других. Туркменская музыка триумфально вознеслась на вершины мирового признания благодаря гениальным творениям Нуры Халмамедова, Амана Агаджикова, Чары Нурымов и других. На сценах Большого театра в Москве и других подмостках Европы прозвучало классическое великолепие в исполнении Атагельды Каръягдыева и других выдающихся певцов Туркменистана.

Овездурды, начинавший свой трудовой путь учителем сельской школы, сначала как ответственный работник Марыйского областного а затем уже Центральноого комитета молодежной организации, застал «шестидесятников», то есть представителей творческой молодежи 60-х, в расцвете их сил к середине 70-х. Будучи руководителем отдела пропаганды и культурно-массовой работы республиканской организации молодежи, он всячески помогал реализации их потенциала и способностей, организовывал различные мероприятия, пробивал публикации, выступления, выставки и т.д. Сейчас это выглядит несколько удивительным, что отдел, которым руководил Овездурды Мухаметбердиев, в особенности, действовавший при отделе клуб творческой молодежи ”Ylham” (Вдохновение), стал тогда своеобразным уголком, где время от времени собирались молодые поэты, писатели, певцы, актеры, художники, для того, чтобы вынести на обсуждение свои новые стихи, рассказы, зарисовки, творческие замыслы и планы.

Семидесятые годы, получили название как времена «советского застоя», особенно на фоне стагнации второй половины этой пресловутой декады, в конце которой Советский Союз был вовлечен в так называемую «афганскую ловушку». Еще в тот период молодой ученый начал задумываться о факторах соотношения «морального кодекса строителя коммунизма», провозглашенного XXII съездом КПСС с устойчивыми корнями национального самосознания народа. В данном контексте, особый интерес вызывало изучение процессов в молодежной среде, где происходили сложные переплетения социально-идеологических и общественно-политических процессов в просторах бывшего Союза.

Таким образом, профессиональный математик становился прикладным социологом, что и обусловило его переход на работу в систему Академии наук Туркменистана. Впоследствии, научные поиски молодого ученого увенчались высоким признанием, когда Овездурды в 1991 году защитил на Специализированном совете Российской академии государственного управления свою докторскую диссертацию с присуждением ему ученой степени доктора социологических наук. Кстати, к слову сказать, что 40-летний Овездурды Бердиевич стал тогда практически первым доктором по социологии не только в Туркменистане, но и в Центральной Азии. Таким образом, он исполнил и завет своего старшего брата, известного туркменского ученого, доктора исторических наук, профессора Какаджана Бердиевича Мухамметбердиева. Какаджан ага всегда наставлял Овеза хорошо учиться и вырасти ученым. Это было также и эпохальным годом, когда Туркменистан объявил о своей независимой государственности.

До этого события, биография ученого была отмечена защитой в 1984 году диссертации на Специализированном совете Института социологических исследований (тогда еще Академии наук СССР) году на соискание степени кандидата философских наук по очень редкой тогда специальности «прикладная социология». Диссертация его была посвящена социологическому анализу образа жизни молодых рабочих и инженерно-технических работников в контексте их вовлеченности в общественно-политическую деятельность. Как известно, в те времена советское общество находилось в преддверии необратимых изменений, которые последовали с объявлением в 1985 году политики гласности, перестройки и ускорения. Многие процессы в обществе подтвердили правильность многих из выводов, сделанных молодым ученым по результатам своих социологических и психоаналитических исследований.

Овез по своему рождению относится к так называемому послевоенному поколению “бэби-бумеров” (baby boomers), применяемый к людям, родившимся в период примерно с 1946 по 1964 годы. Интересно, что когда Овезу еще не исполнилось и пяти лет, недалеко от его аула, в городище древнего Мерва в составе творческой делегации находился молодой тогда писатель Чингиз Айтматов, который 22 апреля 1954 года получил срочную телеграмму о рождении своего первенца-сына. Чингиз в тот момент осматривал величественный мавзолей султана Санджара – последнего императора Великих Сельджуков. В эти радостные мгновения ответ Чингиза Айтматова был однозначным: «Назовите моего сына Санджаром!». Так, что 22 апреля нынешнего года является юбилейной датой 70-летия для известного журналиста и литератора Санджара Чингизовича Айтматова.

Не случайно, поэтому, в обширной библиотеке профессора Мухамметбердиева отдельное место занимают произведения великого писателя и дипломата Чингиза Айтматова. В этой связи, говоря о 80-х годах, Овез Бердиевич приводит цитату из повести Ч.Айтматова «Материнское поле»: «Половина жизни проходит в мечтах, потому, быть может, и сладка она так, жизнь. Быть может, потому и дорога она, что не все, не все сбывается, о чем мечтаешь». Сейчас сложно судить в чей адрес были направлены эти строки выдающегося писателя-философа XX века. Если ориентироваться относительно года издания повести – 1963, то скорее всего это был косвенный намек на принятую XXII съездом КПСС Программу, которая предусматривала, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм.

Может быть, наш уважаемый профессор, ссылаясь на слова литературного героя Айтматова, в своих мыслях сравнивал трансформацию китайского и советского обществ, то есть реформ Дэн Сяопина и Михаила Горбачева. Как известно, Китай уже спустя десятилетие системных преобразований выходил на передний край мировой экономики и политики, а Советский Союз к тому времени распался и относительно спокойно канул в лету.

Говоря о современной эпохе, уважаемый профессор, как бы суммирует прошлую историю и вглядывается в будущий потенциал общества восточного типа, в частности, на примере стремительно растущей «пятерки» Центральной Азии.

Обращает на себя внимание то, что за последние полтора с небольшим десятилетие молодые государства Центральной Азии смело заявляют о себе на мировой арене. Разумеется, при этом профессор прежде всего имеет в виду внешнеполитические инициативы Туркменистана. Примеров тут много, хотя бы взять целый комплекс международных инициатив на уровне ООН, проведенные международные форумы, а также реализация крупных экономических, энергетических и транспортно-транзитных проектов континентального и глобального значений.

Независимые государства Центральной Азии теперь являются не столько объектом, сколько субъектом геополитических трендов, проявляя сплоченность и скоординированность взаимодействия как по главному вектору развития региона, так и в процессах более широких масштабов.

О сочетании национальных интересов с приоритетами регионального и широкого – международного сообщества, свидетельствуют и напутствие Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, обращенное к туркменским дипломатам: «Внешнеполитический курс и дипломатия нашей нейтральной Отчизны, опирающиеся на принципы мира и доверия, направлены на создание в международном пространстве благоприятной среды для осуществления долгосрочных национальных программ. И здесь нашей дипломатической службе предъявляются большие требования – задействовать эффективные инструменты политической дипломатии, международно-правовых и торгово-экономических консультаций на межгосударственном и межправительственном уровне».

По словам профессора Мухамметбердиева, выигрышная сторона выдвигаемых инициатив, прежде всего заключается в том, что они подкреплены наличием твердой политической воли глав государств. К тому же, реализация крупных энергетических, транспортно-транзитных и других проектов по инициативе Туркменистана является результатом не только политической воли, но и, если хотите – мужества, со стороны Национального Лидера туркменского народа. И это не случайно, ибо, геополитические и геоэкономические преимущества, вытекающие из благоприятного географического расположения страны, являются весьма притягательными для крупных центров мировой политики, экономики и финансов. Тут требуется по-настоящему выдержка и прозорливость для последовательного отстаивания и защиты национальных интересов своего государства и народа. В этой связи, например, дипломатия Туркменистана под руководством Президента Сердара Бердымухамедова проявляет умение четко отстаивать национальные интересы, добиваясь в то же время логического сочетания интересов, проявляемых ключевыми акторами мировой и региональной политики.

Одновременно необходимо отметить и то, что нейтралитет Туркменистана и соответствующая внешнеполитическая стратегия страны были и остаются в ряду решающих факторов обеспечения стабильности и безопасности в этой непростой части планеты.

В современных условиях все большего усложнения международной ситуации, профессор Мухамметбердиевв считает не совсем корректным постановку вопроса к контексте какого-то заимствованного «курса» или же «модели» развития государств Центральной Азии. Он твердо убежден, что у каждого из стран региона есть свой, собственный и изначально избранный путь развития. Государства Центральной Азии не стремятся копировать чей-то опыт становления и развития, но при необходимости берут только лучшее, инновационное и соответствующее национальным интересам.

Незыблемость, и порою, кажущаяся консервативность Востока в том, что его традиции, включая и дипломатические, опираются на монолитный фундамент тысячелетий. В них сконцентрированы как рациональность, так и прагматизм, которые в свою очередь сочетаются с устоями глубоких верований, ставшими аксиомами национального сознания и характера. В частности, уважение к «аксакалам», то есть к старшим в обществе, почитание мудрости и учености, добрососедство и гостеприимство, верность данному слову и доверие к искренне сказанному и многие другие черты национального характера органично вошли в содержание переговорной стратегии, дипломатического протокола и этикета народов и стран нашего региона.

Характерное для Запада выражение «инклюзивности», в плоскости Востока более всего характеризуется понятием «синтетичности». Инклюзивность априори означает формирование нечто целого путем включения в него разнородных, порою, и взаимно противоречивых элементов. Поэтому, такой формат чреват возможностью несогласованности между участниками так называемого «инклюзивного» руководства. В свою очередь, синтетичность составляющих элементов способствует возникновению так называемого эффекта синергии, что означает результирующую силу, превышающую изначальную арифметическую сумму энергий отдельных структур.

Глава Китая Си Цзиньпин в одном из своих интервью зарубежным корреспондентам еще в марте 2013 года заявил, что: «Мы готовы заимствовать все достижения в развитии цивилизации человечества, но в то же время никогда не будем копировать модель развития других стран». Это означает, что восточный менталитет на примере китайского не разделяет мир на противоположные «белое» и «черное», а наоборот, расценивает их в единстве, как разные состояния целого. Такое видение мира способствует поиску сначала общей основы, которое объединяет стороны, или человечество в целом, и затем только к различению и конкретизации особенностей.

В этой связи, профессор Мухамметбердиев подчеркивает, что: «Социология – это наука о будущем, поскольку ее задача: понимать, объяснять, предсказывать. Ее значение возрастает в XXI веке, ведь современное общество становится все более и более сложной системой. Наш мир глобален и взаимосвязан. Мы множество раз являлись свидетелями того, насколько события, случившиеся в одной части света, влияют на происходящие в другой».

По мнению Овездурды Бердиевича, объяснить и понять современное государство и обществ, их место и роль на мировом цивилизационном пространстве может только наука, имеющая целостный, интегративный взгляд на него. Именно одной из таковых и является социология, методология которой помогает понимать и анализировать разнообразные международные процессы и лабиринты современной дипломатии.

Сегодня интенсивно развивается относительно новое направление – социология международных отношений, что способствует научному обеспечению внешней политики и дипломатии. Это весьма важно, если учесть все большую актуализацию изучения характера взаимоотношений между различными действующими акторами международных отношений. Социологи внимательно изучают процессы, связанные с появлением новых форматов взаимодействия в рамках парламентской, культурной, молодежной, спортивной, научной и других направлений дипломатии. Наряду с этим развивается также и научный инструментарий исследования так называемых «больших данных» (big date), где многие явления приходится изучать на основе единой платформы обобщающих свойств или же исходя из их универсальных характеристик.

Как было отмечено выше, для дипломатического диалога также весьма важно первоначально отыскать общие позиции, и затем перейти к тем вопросам, по которым предстоит выработать взаимосогласованное видение.

В этом во многом заключается и монолитность, точнее – целостность устоев и традиций восточной дипломатии.

Теперь вернемся к слову «бинарий», что в заголовке отражено как прямое звучание английского слова: «binary» то есть – «двоичный» или же «сдвоенный».

Разумеется, в нашем случае понятие «binary» или же «двоичный» не имеет отношения к математике и цифровым технологиям. Оно по смыслу ближе к «сдвоенный» в контексте исследований уважаемого профессора. Точнее, «сдвоенный» – это содержательная или же структурная характеристика геополитического Запада, который отражает диалектику единства и противоборства противоположностей, в основном – бинарных. Не случайно, гений Аристотеля заложил основы классической логики, которая является весьма категоричной, когда приходится выяснить истину. Согласно ей, «истинное» это то, что не есть «ложь», а «ложь» в свою очередь не может быть «истиной».

Эта же логика способствовала развитию стереотипов «свой-чужой», «или-или», «хорошее-плохое», «цивилизованное-нецивилизованное» и т.д. В геополитике такой подход породил своего рода «черно-белое» видение целостных цивилизаций. В частности, «культура» Запада отвергала «варварство» кочевнической цивилизации Востока, что стало основой девиза Александра Македонского, намеревавшегося «окультурить варваров».

К слову скажем, что история не зафиксировала системного противостояния между Парфией и Китаем – наоборот, имеются множество свидетельств взаимовыгодных отношений между двумя империями. Дихотомия наблюдается в уравнении «Рим-Парфия», участники которой больше враждовали, чем сотрудничали.

Спустя тысячелетия, Европа все еще находилась в плену внутренних противоречий, которые время от времени выплескивались и в азиатскую сторону Евразийского материка, вовлекая в европейские дела Российскую и Османскую империи. Результатом этого явились наполеоновские войны в начале XIX века, две мировые войны в XX веке, и множество серьезнейших проблем современного мироустройства. Последствиями являются отчасти и те процессы, когда уже в наши дни, афганское, иракское, ливийское и многие другие общества и народы Азии и Африки, подпадали под «демократические» эксперименты, предпринятые по западным лекалам.

Профессор Мухамметбердиев констатирует: «Сегодня для политиков, политологов и учёных-обществоведов очевидно, что современный мир в отдельных регионах оказался заложником негативных стереотипов прошлого – взаимного недоверия, отчуждённости, непримиримости и даже агрессивности». В этой связи он задается вопросом: «Логичным, в связи с этим видится вопрос: кто или что одержит вверх – потенциал будущего, вбирающий в себя способность юных поколений к универсальному познанию и аналитическому мышлению, или – тяжёлый груз стереотипов прошлого с их предрасположенностью к конфликтам и эмпирическому сознанию?»

Дипломатия Туркменистана демонстрирует способность эффективного поиска ответов на непростые вызовы современности. Кроме того, появляются и вступают в действие новые направления, исходя из задач приоритетов внешней политики страны. Примером этому являются разработанные Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым фундаментальные принципы и концепции экономической, энергетической, транспортной, водной, экологической, спортивной, научной, медицинской дипломатии нашего государства.

Представители ученого и экспертного сообщества, часть которых трудится и в Института международных отношений МИД Туркменистана стремятся внести свой вклад в сотрудничестве со своими зарубежными партнерами. Научные исследования сотрудников института, а также аналитические выкладки Центра стратегических исследований ИМО МИД Туркменистана доказывают возросший потенциал и эффективность практических действий туркменской дипломатии на современном этапе. Прежде всего они направлены на выполнение поставленных Родиной высоких задач по обеспечению национальных интересов и продвижению внешнеполитических инициатив Туркменистана на международной арене.

В данном контексте следует отметить, что проповедуемая философия диалога Туркменистана подразумевает всеобщий подход и совместное конструктивное рассмотрение актуальных проблем современности. В частности, к этому нацелена инициатива Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедов о разработке Стратегии глобальной безопасности, выдвинутая на пленарном заседании 78-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2023 года. По мнению главы Туркменистана, такая Стратегия должна отражать наличие, наряду с традиционными, новых факторов риска, появившихся за последнее время. Президент Туркменистана подчеркнул, что считает необходимым включение в Стратегию глобальной безопасности ряда направлений деятельности ООН, в числе которых – превентивная дипломатия, как инструмент предотвращения и нейтрализации конфликтов, использование потенциала нейтралитета для мирного, политико-дипломатического урегулирования споров и противоречий и восстановление культуры доверительного диалога на основе решений Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия и 2023 года – «Годом диалога как гарантии мира».

«Время подтвердило актуальность этих резолюций для нынешнего момента», – сказал Президент Туркменистана в своем выступлении.

Как мы видим, традиции восточной дипломатии предпочитают диалог вместо противостояния. В этом и суть новой философии международных отношений – «Диалог – гарантия мира», которая составляет сердцевину внешней политики и дипломатии Туркменистана.

Доктор Бегенч Караев занимается проблемами философии права и политики. Он является автором ряда учебников и монографий, в том числе “Политический анализ и стратегическое планирование”, “Политический анализ: проблемы теории и методологии: (опыт изучения современного центральноазиатского общества)” и “Традиционное и современное в политической жизни центральноазиатского общества (опыт политического анализ)”.

///nCa, 7 февраля 2024 г.