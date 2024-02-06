Посол Акмалжон Кучкаров провел пресс-брифинг – Представлен обзор  современного состояния многоаспектных туркмено-узбекских отношений

5 февраля 2024 года Посол Узбекистана в Туркменистане Акмалжон Кучкаров провел брифинг для туркменских журналистов и представителей иностранных сми, аккредитованных в Ашхабаде.

Мероприятие было посвящено 583-летию великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои, который внес огромный вклад в развитие тюркской литературы, а также обзору современного состояния туркмено-узбекских отношений.

Ниже приводим резюме брифинга, разделенное на подзаголовки, согласно освещенным темам:

Политическое взаимодействие

Посол Кучкаров отметил, что дружественная атмосфера, сложившаяся на уровне руководств Туркменистана и Узбекистана, активно накладывается и на общерегиональное пространство в Центральной Азии.

Как известно, еще в 2018 году Туркменистан поддержал инициативу о созыве консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Данный формат в настоящее время активно работает, способствуя сближению народов регионе. Это важно для обеспечения мира, стабильности, безопасности.

«С избранием Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова Президентом Туркменистана узбекско-туркменские отношения вышли на новый качественный этап развития», – подчеркнул полпред, напомнив, что по итогам визита Президента Узбекистана 20-21 октября 2022г. в Туркменистан была подписана Декларация об углублении стратегического партнерства между двумя государствами.

Торгово-экономическое сотрудничество

«В качестве реального результата нашего сотрудничества, начиная с 2017 года по 2023 год объем двухстороннего товарооборота между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился более чем в 5 раз. И по итогам 2023 года, по данным национального статистического агентства Узбекистана, товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил 1,094 млрд.долл.США. Это солидная сумма», – сказал Кучкаров.

Экономики Туркменистана и Узбекистана развиваются во взаимодополняемом формате. Те продукты, которые поставляются в Узбекистан из Туркменистана, востребованы на узбекском рынке. Тоже самое происходит в Туркменистане, – пояснил дипломат.

«У нас действует совместное предприятие и мы намерены дальше развивать это сотрудничество. У нас имеются конкретные планы по наращиванию кооперационного сотрудничества с Туркменистаном», – добавил Посол.

Планы на 2024 год

По словам Кучкарова, планы на 2024 год у Туркменистана и Узбекистана «очень амбициозные». В частности, планируется проведение:

визитов на высшем и высоком уровне

очередного заседания совместной межправительственной комиссии

очередного Делового совета предпринимателей Узбекистана и Туркменистана

форума регионов

Дней культуры Узбекистана в Туркменистане

обмен делегациями на разных уровнях, встречи представителей различных вузов, общественных организаций.

Для ознакомления широкой узбекской и туркменской общественности промышленным и производственным потенциалом двух стран планируется проведение в Ташкенте и Ашхабаде выставок «Made in Uzbekistan» и «Made in Turkmenistan».

«Отдельным пунктом стоит широкое празднование 300-летия великого туркменского поэта, мыслителя Махтумкули Фраги. Мы планируем установить в парке Дружбы, который создается недалеко от монумента Махтумкули, памятник узбекскому писателю, мыслителю», – рассказал Посол.

После брифинга Посол Кучкаров ответил на вопросы журналистов. В ответах были представлены дополнительные детали касательно довольного обширного спектра туркмено-узбекских отношений.

Газовые поставки

На вопрос относительно поставок туркменского газа в Узбекистан и перспективах долгосрочных поставок, Посол заявил, что у двух стран пока нет долгосрочных контрактов. Но Узбекистан и Туркменистан работают над долгосрочным контрактом. Потребности растущей экономики Узбекистана в энергоресурсах растут из года в год. Узбекистан рассчитывает на поставки туркменского газа в 2024 году и заинтересован в них, отметил Кучкаров.

В 2022 году Туркменистан и Узбекистан подписали краткосрочный контракт на поставку туркменского газа в объеме 2 млрд кубометров.

О реализации потенциала сотрудничества в Центральной Азии и транспортных коммуникациях

«Сотрудничество в Центральной Азии развивается планомерно, но нам еще предстоит много сделать, чтобы дорасти до того потенциала, который есть между нашими странами», – считает Кучкаров.

Он указал на то важное внимание, которое уделяется регионом развитию транспортных коммуникаций, созданию новых, альтернативных маршрутов, которые позволят соединить регион со странами Южной и Юго-Восточной Азии, со странами Ближнего Востока.

«Туркменистан является одним из важных транзитных коридоров, через который проходят региональные коммуникации», – подчеркнул Посол.

Также он упомянул проект железной дороги Китай – Кыргызстан-Узбекистан. Вопросы ускорения проекта стали предметом недавних переговоров на высшем уровне в ходе визита Президента Шавката Мирзиёева в Китай.

«Эта железная дорога позволит Китаю соединиться через наши страны с Ближним Востоком и Европейскими странами через Транскаспийский коридор», – отметил дипломат.

Строительство зоны приграничной торговли между Туркменистаном и Узбекистаном завершится в 2025 году

Один из вопросов затронул тему создания зоны приграничной торговли между Узбекистаном и Туркменистаном.

Кучкаров ответил, что по итогам визита Президента Узбекистана в Туркменистан в октябре 2022 года был подписан договор о создании зоны приграничной торговли Шават-Дашогуз. Был дан старт реализации проекта.

«В настоящее время зона находится на этапе возведения, строительные работы завершатся в 2025 году. Это первый этап развития приграничной торговли, в последующем планируется создание подобных зон и в других регионах наших государств», – сообщил Посол.

Промышленная кооперация

«У нас очень большие планы по развитию промышленной кооперации», – заявил полпред.

«В настоящее время, когда в мире, наблюдутся кризисные явления, мы становимся жертвами разрыва цепочек поставок, у нас нет другой альтернативы, как обратиться к нашим соседям, чтобы производить продукцию, которую мы не сможем доставлять по приемлемым ценам из-за рубежа. Приходится производить это у себя дома. У Узбекистана есть свои преимущества по производству определённых видов товаров, тоже самое имеется и в Туркменистане», – сказал он.

По мнению дипломата, промышленная кооперация будет иметь большой мультипликативный эффект и способствовать повышению благосостояния узбекского и туркменского народов.

Совместные проекты в сфере водопользования

Посол Акмалжон Кучкаров напомнил о том, что между Туркменистаном и Узбекистаном создана уникальная структура. Это межправительственная комиссия по водохозяйственным вопросам.

До настоящего времени было проведено три заседания комиссии.

«И в рамках этой комиссии у нас ведется масштабная работа по рассмотрению всех аспектов взаимодействия, чтобы все эти факторы, связанные с климатическими явлениями, так и другими, не оказывали негативного влияния на состояние водопользования», – указал дипломат.

Он также рассказал о том, Узбекистан и Туркменистан осуществляют совместную реконструкцию Султансанджарской дамбы, которая находится на территории Туркменистана.

«Там ведется работа по возведению бетонированной стены в грунте, которая позволяет предупредить просачивание воды из водохранилища. Это позволяет увеличить емкость водохранилища на 1 млрд.кубических метров. Эти работы ведутся в тесной координации между министерства, отвечающими за водопользование», – сказал Посол. ///nCa, 6 февраля 2024 г.