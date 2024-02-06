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Герой Туркменистана Олег Кононенко бьет рекорды по суммарной продолжительности пребывания в космосе

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Российский космонавт, Герой Туркменистана Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе, проведя на орбите более тысячи дней.

Сейчас Кононенко совершает уже пятый полет на Международную космическую станцию, тогда как остальные действующие космонавты российского отряда летали не более трех раз.

Кононенко прилетел на МКС 15 сентября 2023 года на корабле “Союз МС-24” вместе с россиянином Николаем Чубом и американкой Лорал О’Хара.

Экспедиция Кононенко и Чуба продлится до 23 сентября 2024 года. За это время Кононенко успеет стать первым космонавтом, который проведет на орбите более тысячи дней.

Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо Олегу Кононенко, в котором отметил следующее: «Мы в Туркменистане гордимся тем, что наш соотечественник, родившийся и выросший на древней туркменской земле, стал выдающимся покорителем космоса, вышел на невиданные до настоящего времени рубежи в своей благородной профессии. Быть первым всегда почётно и одновременно непросто, поскольку лидерство – это, в первую очередь, высокая ответственность перед обществом, страной, а в Вашем случае – и перед миром в целом.

Уверен, что на пути к новым свершениям Вы и впредь будете достойно нести знамя международной космонавтики.

Есть особый смысл в том, что Ваш космический рекорд состоялся в год, когда Туркменистан, многие государства мира и международные организации отмечают славный юбилей – 300-летие великого сына туркменского народа, философа, мыслителя, поэта Махтумкули Фраги.

В своих трудах туркменский классик воспевал дружбу и братство, призывал к миру, единству и солидарности, подчёркивал важную роль науки и знаний. Именно эти идеалы и ценности лежат в основе деятельности по изучению космического пространства, его использованию в мирных целях во благо всех людей, живущих на планете Земля.

Туркменский народ будет рад видеть Вас в Туркменистане на праздновании юбилея Махтумкули после завершения нынешней космической миссии». ///nCa, 6 февраля 2024 г.

 

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