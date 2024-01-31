В Посольстве Туркменистана в Корее состоялась встреча с Президентом The Korea Times

31 января 2024 года посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев провел встречу с Президентом и издателем газеты “The Korea Times” О Ен Чжином, в ходе которой стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Корея, включая активизацию о дальнейшем сотрудничестве в области средств массовой информации.

В ходе переговоров посол Туркменистана ознакомил руководителя издания “The Korea Times” с основными направлениями внешней и внутренней политики Туркменистана, уделив особое внимание информационной политике страны.

Кроме того, посол Туркменистана выразил свою приверженность укреплению международного сотрудничества в области обмена новостями и информационными материалами о важных событиях, происходящих в Туркменистане и Республике Корея.

В ходе встречи посол Дурдыев отметил, что 2024 год в Туркменистане объявлен годом под лозунгом “Кладезь разума Махтумкули Фраги”, в рамках которого в Туркменистане и во всем мире организуются различные мероприятия, посвященные 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя.

Далее было подчеркнуто, что объявление ТЮРКСОЙ 2024 года “Годом Великого поэта и мыслителя Тюркского мира – Махтумкули Фраги”, а также включение празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги в список памятных дат ЮНЕСКО, совместно отмечаемых в 2024-2025 годы вновь подтвердят международное признание наследия поэта-классика и философа, которые занимают важное место в сокровищнице мировой литературы.

Руководитель одного из ведущих изданий Республики Корея также был проинформирован о том, что в этом году древний туркменский город Анау был объявлен культурной столицей тюркского мира.

Ранее посол Дурдыев встретился с генеральным директором The Korea Herald Чхве Джин Енгом и известным журналистом Санджаем Кумаром. ///nCa, 31 января 2024 г. (Фото – Посольство Туркменистана в Корее)