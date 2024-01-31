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В Ашхабаде открылся Ресурсный центр туркмено-немецкого сравнительного правоведения

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Во вторник, 30 января, в Институте государства, права и демократии Туркменистана состоялась церемония открытия Ресурсного центра туркмено-немецкого сравнительного правоведения, передает TDH.

В мероприятии приняли участие представители Посольства Федеративной Республики Германия в Туркменистане, Региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Содействие правовой государственности в Центральной Азии», а также соответствующих ведомств страны и научные сотрудники Института.

Его основными задачами являются:

  • осуществление научных исследований в области сравнительного правоведения;
  • содействие повышению квалификации специалистов по гражданскому, гражданско-процессуальному, административному, административно-процессуальному праву;
  • совместная разработка научно-практической юридической литературы;
  • проведение консультаций по совершенствованию законодательства.

Для решения поставленных задач предусматривается организация научно-практических семинаров с участием национальных и международных экспертов.

Основное направление деятельности Ресурсного центра – развитие взаимодействия между научно-образовательными учреждениями Туркменистана и Германии.

Ресурсный центр создан на основании Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере, подписанного между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и GIZ. ///nCa, 31 января 2024 г. 

 

 

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