В Ашхабаде открылся Ресурсный центр туркмено-немецкого сравнительного правоведения

Во вторник, 30 января, в Институте государства, права и демократии Туркменистана состоялась церемония открытия Ресурсного центра туркмено-немецкого сравнительного правоведения, передает TDH.

В мероприятии приняли участие представители Посольства Федеративной Республики Германия в Туркменистане, Региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Содействие правовой государственности в Центральной Азии», а также соответствующих ведомств страны и научные сотрудники Института.

Его основными задачами являются:

осуществление научных исследований в области сравнительного правоведения;

содействие повышению квалификации специалистов по гражданскому, гражданско-процессуальному, административному, административно-процессуальному праву;

совместная разработка научно-практической юридической литературы;

проведение консультаций по совершенствованию законодательства.

Для решения поставленных задач предусматривается организация научно-практических семинаров с участием национальных и международных экспертов.

Основное направление деятельности Ресурсного центра – развитие взаимодействия между научно-образовательными учреждениями Туркменистана и Германии.

Ресурсный центр создан на основании Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере, подписанного между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и GIZ. ///nCa, 31 января 2024 г.