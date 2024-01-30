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В Бухаресте состоялась презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – Опора Родины»

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29 января 2024 года в здании Посольства Туркменистана в Румынии состоялись презентация первой книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины» и литературная встреча, посвященная объявлению 2024 года – Годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

На мероприятии приняли участие представители Посольства Туркменистана, туркменские студенты и граждане Туркменистана проживающих в Румынии. 

В ходе презентации первого труда главы государства, была отмечена его значимость в воспитании молодого поколения туркменистанцев в духе патриотизма, который стал ценным путеводителем не только для представителей подрастающего поколения, но и для всех граждан страны.

Выступавшие особо отметили значимость творческого наследия великого мыслителя, которое стало неотъемлемой частью сокровищницы общемировой культуры.

Состоялся также обмен мнениями касательно объявления 2024 года – Годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», который подразумевает проведение ряда мероприятий на национальном и международном уровнях, посвященных 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

В рамках мероприятия студенты декламировали стихотворения великого классика туркменской литературы на разных языках.

Обмен мнениями участников мероприятия был продолжен за праздничным туркменским дастарханом.///nCa, 30 января 2024 г. (фото – Посольство Румынии в Туркменистане)

 

 

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