В Бухаресте состоялась презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – Опора Родины»

29 января 2024 года в здании Посольства Туркменистана в Румынии состоялись презентация первой книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины» и литературная встреча, посвященная объявлению 2024 года – Годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

На мероприятии приняли участие представители Посольства Туркменистана, туркменские студенты и граждане Туркменистана проживающих в Румынии.

В ходе презентации первого труда главы государства, была отмечена его значимость в воспитании молодого поколения туркменистанцев в духе патриотизма, который стал ценным путеводителем не только для представителей подрастающего поколения, но и для всех граждан страны.

Выступавшие особо отметили значимость творческого наследия великого мыслителя, которое стало неотъемлемой частью сокровищницы общемировой культуры.

Состоялся также обмен мнениями касательно объявления 2024 года – Годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», который подразумевает проведение ряда мероприятий на национальном и международном уровнях, посвященных 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

В рамках мероприятия студенты декламировали стихотворения великого классика туркменской литературы на разных языках.

Обмен мнениями участников мероприятия был продолжен за праздничным туркменским дастарханом.///nCa, 30 января 2024 г. (фото – Посольство Румынии в Туркменистане)