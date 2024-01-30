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Армения готова открыть у себя Торговый Дом Туркменистана

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29 января 2024 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Армении Мухаметгельды Аязова с Вице-президентом Торгово-промышленной палаты Республики Армения Кареном Ивановым.

В ходе встречи были затронуты вопросы наращивания торгово-экономического потенциала двух дружественных стран и увеличения товарооборота, сообщает Посольство Туркменистана в Армении.

Армянский бизнесмен выразил готовность открытия торгового дома Туркменистана в Армении. В ходе встречи отмечалось, что в армянском рынке растет интерес к промышленной продукции “Made in Turkmenistan”, и была выражена готовность нарастить номенклатуру товарооборота между двумя странами.

Иванов также сообщил, что делегация Торгово-промышленной палаты Армении планирует принять участие в Международной выставке современных пищевых технологий «Агро-Пак Туркменистан» и «Turkmen Food», которая пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде.

В свою очередь, Посол Аязов  заверил, что туркменская сторона окажет всестороннюю поддержку по предстоящему визиту.

В ходе беседы собеседники затронули также  вопросы транспортной инфраструктуры и налаживания новых логистических сообщений. ///nCa, 30 января 2024 г.

 

 

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