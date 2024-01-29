Европейские и международные финансовые институты выделят 10 миллиардов евро на поддержку устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии

Форум инвесторов Global Gateway по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия стартовал сегодня (29 января 2024 года) в Брюсселе.

В мероприятии принимают участие правительственные чиновники, финансовые учреждения, представители бизнеса и гражданского общества из Европы, всех пяти стран Центральной Азии и другие заинтересованные лица.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис объявил, что европейские и международные финансовые институты, присутствующие на Форуме, выделят 10 миллиардов евро на поддержку и инвестиции в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии.

Обязательство в размере 10 миллиардов евро представляет собой смесь текущих и запланированных инвестиций, которые, по прогнозам Европейской комиссии, после обширных консультаций с международными партнерами, присутствующими на Форуме, будут мобилизованы для устойчивого развития транспорта в Центральной Азии в краткосрочной перспективе, говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

В первый день форума уже было принято несколько важных обязательств, демонстрирующих непосредственный эффект этой инициативы. К ним относятся:

Кредиты на сумму 1,47 миллиарда евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и Банку развития Казахстана. Эти кредиты, предоставленные под гарантии Европейской комиссии, будут направлены на поддержку различных важных проектов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил инвестиционный проект в размере 1,5 млрд евро для Казахстана. Этот проект, ориентированный на проекты транспортного сообщения в Центральной Азии, получит дальнейшее развитие и будет реализован в ближайшем будущем.

Форум инвесторов объединяет высокопоставленных представителей Европейской комиссии, государств – членов ЕС, Центральной Азии, а также стран Кавказа и Турции. Среди других участников – страны G7, финансовые учреждения и частный сектор.

Форум инвесторов основывается на результатах проведенного в июне 2023 года исследования по устойчивому транспортному сообщению между Европой и Центральной Азией, которое проводилось под руководством Европейской комиссии и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Исследование выявило 33 критические потребности в инфраструктуре и 7 жизненно важных действий для повышения эффективности и экономической привлекательности транскаспийских транспортных сетей. Эти выводы были представлены на 2-м Экономическом форуме ЕС-Центральная Азия в мае 2023 года, подготовив почву для конкретных действий.

С момента публикации исследования ЕС активно разрабатывал стратегии по выполнению его рекомендаций. Благодаря “Team Europe” и многочисленным международным партнерам было обеспечено коллективное обязательство в размере 10 миллиардов евро. Форум инвесторов служит жизненно важной платформой для привлечения дальнейшего финансирования и стимулирования развития важнейших транспортных сетей в Центральной Азии.

Цитаты

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент по экономике: В духе сотрудничества и прогресса Форум инвесторов знаменует собой ключевой шаг на пути реализации амбициозного видения Транскаспийского транспортного коридора. Вместе мы стремимся обеспечить более быструю и надежную связь между Европой и Центральной Азией, укрепляя связи и открывая новые возможности для сотрудничества и торговли. Я очень рад видеть, что присутствующие сегодня международные партнеры обязуются предоставить инвестиции в размере 10 миллиардов евро для развития устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии, включая новые обязательства Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка в размере 1,5 миллиардов евро, и еще больше будет получено благодаря открытой архитектуре инвестиционных гарантий Комиссии.

Маргаритис Схинас, вице-президент Европейской комиссии: Форум инвесторов является важной вехой в партнерстве ЕС-Центральная Азия, объединяющей государственных и частных инвесторов из обоих регионов, чтобы дать старт работе над Транскаспийским транспортным коридором, который свяжет Европу и Центральную Азию быстрым, безопасным и устойчивым способом, в соответствии со стратегией ЕС “Глобальные ворота”. Эта амбициозная транспортная сеть будет поддерживать экономический рост, создавать рабочие места на местах, подключать людей к услугам, одновременно способствуя региональной интеграции.

Высокий представитель/вице-президент Жозеп Боррель: В мире растущей неопределенности существует необходимость в более тесном партнерстве для решения глобальных проблем. Центральная Азия стала важнейшим партнером ЕС благодаря своему огромному потенциалу, особенно с точки зрения безопасности и взаимосвязанности, а также диверсификации энергетики и ресурсов. Чтобы быть лучше подготовленными к противостоянию сегодняшним вызовам, как Европе, так и Центральной Азии необходимо укрепить свою устойчивость и диверсифицировать свои политические и экономические отношения. Сегодняшний форум инвесторов является важным шагом в этом направлении.

Адина Вэлин, комиссар по транспорту: Современный Транскаспийский транспорт, соединяющий страны Центральной Азии, является краеугольным камнем наших усилий по содействию усилению региональной экономической интеграции и дальнейшему росту в регионе, а также улучшению связей с Европой. Мы определили 33 потребности в инвестициях в физическую инфраструктуру, начиная от модернизации железных дорог и заканчивая увеличением пропускной способности портов и обновлением парка. Сегодняшний форум инвесторов продемонстрировал большой интерес как институциональных, так и частных инвесторов к поддержке этих проектов. ///nCa, 29 января 2024 г.