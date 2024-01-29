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Центральная Азия – Крупнейший внешнеторговый рынок китайского Синьцзяна

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Центральная Азия  стала крупнейшим внешнеторговым партнером Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР (Северо-Западный Китай), сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Урумчийской таможни.  

В 2023 году товарооборот СУАР с пятью странами Центральной Азии вырос на 50% в годовом выражении, составив 79,4 % от общего объема внешней торговли СУАР за тот же год.

При этом объем торговли СУАР со своими первыми тремя крупнейшими партнерами – Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном – вырос на 70,8%, 25,8% и 93,4 % соответственно.

Вместе с этим, СУАР и Центральная Азия продемонстрировали более тесную взаимосвязанность в сфере трансграничного транспорта.

В 2023 году в результате активной деятельности автомобильных и железнодорожных погранпереходов товарооборот между СУАР и пятью странами Центральной Азии увеличился на 52,5% (через автомобильные КПП) и 44,5 % (через железнодорожные КПП).

Доля автодорожного транспорта во внешней торговле с ЦА составила 90%, железнодорожного – 95,1%.

В 2023 году общий объем импорта и экспорта СУАР  впервые в истории СУАР превысил рубеж в 350 млрд юаней, достигнув 357,33 млрд юаней с приростом на 45,9% в годовом исчислении. По темпам роста аналогичного показателя СУАР вышел на второе место во всей стране.

Благоприятны прогнозы на рост внешней торговли СУАР и в 2024 году. В регионе строится  Синьцзянская пилотная зона свободной торговли. По мнению местных чиновников, СУАР активно превращается в ключевую зону “Пояса и пути”.

С Центральной Азией СУАР связан следующими погранпереходами в Хоргосе и Алашанькоу (Казахстан); Кульме (Таджикистан); Торугарте и Иркештаме (Кыргызстан). ///nCa, 29 января 2024 г. 

 

 

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