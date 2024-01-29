Ташкент предлагает Пекину подключиться к коридору Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция

Узбекистан предлагает Китаю подключиться к транспортному коридору, который соединяет Центральную Азию с Турцией.

Предложение о включении «Китайских государственных железных дорог» к протоколу по маршруту «Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция» было озвучено в ходе встречи в Пекине на прошлой неделе председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги) Зуфара Нарзуллаева с президентом «Китайских государственных железных дорог» Го Цзухуе.

Также предложено совместно увеличить грузоподъемность этого коридора.

Помимо того, стороны обсудили перевозки товаров между Китаем и Узбекистаном по железной дороге, а также совместные проекты, включая строительство новой железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и развитие контейнерных перевозок.

Протокол по формированию международного мультимодального коридора между Азией и Европой через маршрут «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция» был подписан в ноябре 2023 года в Ташкенте.

Документ предусматривает организацию грузоперевозок из стран Азиатско–Тихоокеанского региона до стран Европейского союза через территории Узбекистана, Туркменистана, Ирана, Турции. ///nCa, 29 января 2024 г.