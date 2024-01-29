Присоединение Туркменистана к Конвенции по облегчению международного морского судоходства продвинет внедрение системы «Единого окна»

На заседании Кабинета министров в пятницу, 26 января, Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев доложил о том, что Туркменистан реализует меры по присоединению к Конвенции по облегчению международного морского судоходства Международной морской организации (IMO).

Это шаг обусловлен стремлением страны к совершенствованию национального законодательства согласно международным стандартам в целях повышения эффективности работы морской отрасли, обеспечения безопасности движения судов, укрепления торговых отношений с зарубежными государствами.

В настоящее время туркменские власти осуществляют деятельность по модернизации морской транспортной инфраструктуры, расширению морского флота, увеличению грузопотока в Международном морском порту Туркменбаши, согласно докладу Чакыева.

В Агентстве морского и речного транспорта «Туркмендениздеряеллары» прокомментировали преимущества, которые принесет Туркменистану присоединение к Конвенции по облегчению международного морского судоходства (Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL) – Конвенция ФАЛ).

Конвенция ФАЛ возлагает на участников обязанность сотрудничать в деле обеспечения полного единообразия формальностей и требований в отношении документов и процедур во всех областях и сводить до минимума всякие изменения формальностей, требований в отношении документов и процедур. Положения Конвенции требуют создания, внедрения и использования системы «единого окна» в целях подачи информации в электронном виде, связанные с заходом и отходом морских судов с портов стран-членов конвенции, отмечают в ведомстве.

При этом, в целях единоразовой подачи информации и документов, а также возможного повторного их использования, государственные органы, осуществляющие надзор судов и грузов, должны пользоваться электронными информационными системами. Использование «единого окна» с 2024 года является обязательным требованием во всех портах.

В связи с этим, Агентство морского и речного транспорта считает, что ратификация Конвенции ФАЛ Туркменистаном и осуществление нижеследующих мер будут способствовать развитию национальной системы «единого окна» в контрольных пунктах морского порта:

Создание системы «единого окна» для подачи информации связанной с приходом/отходом судов в портах в электронном виде, а не бумажном;

Использование международных терминов, связанных с приходом/отходом судов в портах, для стандартизации электронных сообщений, разработки необходимых форматов информации и определений (например, наименование судна, номер ИМО, имя капитана, порт назначения, номер контейнера и т.д.);

Обработка информации в системе «единого окна», определение комплекса информации, соответствующей требованиям надзорных органов в информации, связанных с приходом/отходом судов в портах;

В государственных морских пограничных контрольных пунктах усовершенствование методов государственного надзора за транспортными средствами, грузами, товарами и людьми.

Кроме перечисленных выгод, ратификация Конвенции будет способствовать дальнейшей реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы», а также обеспечению выполнения международных требований и цифровизации контрольных пунктов в морских портах.

В настоящее время 129 государств мира присоединились к Конвенции ФАЛ. Туркменистан является членом Международной Морской Организации с 1993 года. ///nCa, 29 января 2024 г.