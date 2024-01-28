Послание Генерального Секретаря ООН по случаю Международного Дня Памяти жертв Холокоста

27 января 2024 года – Сегодня мы скорбим о шести миллионах еврейских детей, женщин и мужчин, погибших в результате систематических убийств от рук нацистов и их пособников, а также о народностях рома и синти, о людях с ограниченными возможностями здоровья и о бесчисленном множестве других, кто подвергался преследованиям и был убит во время Холокоста.

Мы чтим их память.

Мы поддерживаем выживших, их семьи и потомков.

Мы обещаем никогда не забывать и не позволять другим забывать правду о том, что произошло.

И мы понимаем, какой ужасающий резонанс этот день памяти находит в наши дни.

Антисемитская ненависть, разжигавшая Холокост, началась не с нацистов и не прекратилась с их поражением.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как ненависть распространяется с пугающей скоростью.

В интернете она перешла с периферии в мейнстрим.

Но сегодня, как никогда, мы должны помнить о том:

Что демонизация других и пренебрежительное отношение к многообразию — это опасность для всех.

Что ни одно общество не застраховано от нетерпимости — и даже хуже.

И что ненависть к одной группе — это ненависть ко всем.

Как хорошо заметил бывший главный раввин Соединенного Королевства Джонатан Сакс, «ненависть, которая начинается с евреев, никогда на них не заканчивается».

И сегодня, особенно после чудовищных террористических нападений, совершенных ХАМАС 7 октября, мы должны решительно выступить против сил ненависти и разделения.

Мы должны безоговорочно осуждать антисемитизм всегда и везде, где мы с ним сталкиваемся, равно как и все формы расизма, предрассудков и религиозного фанатизма, включая ненависть к мусульманам и насилие против общин христианских меньшинств.

Не будем же никогда молчать перед лицом дискриминации и не будем терпеть нетерпимость.

Будем выступать в защиту прав человека и достоинства всех людей.

Не будем никогда забывать, что все мы люди, и не будем терять бдительности.

Всем, кто сталкивается с предрассудками и преследованиями, ясно скажем: вы не одиноки.

Вас поддерживает Организация Объединенных Наций.

///ООН Туркменистан