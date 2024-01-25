Узбекистан и Китай вывели двусторонние отношения на уровень всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства

24 января в Пекине состоялись переговоры Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с участием членов официальных делегаций.

Главы двух государств заявили о том, что Китай и Узбекистан решили развивать всепогодное всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху и способствовать построению сообщества с единым будущим между Китаем и Узбекистаном с более высокой отправной точки.

Кроме того, по итогам переговоров был подписан внушительный пакет документов.

В ходе встречи Си Цзиньпин подчеркнул, что в нынешней сложной международной ситуации обе стороны должны более твердо поддерживать друг друга. «Китай твердо поддерживает Узбекистан в защите своего национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также твердо поддерживает Узбекистан в выборе собственного пути развития. Обе стороны должны эффективно использовать такие платформы, как Межправительственный комитет сотрудничества, для укрепления стратегического общения и всестороннего углубления стратегического взаимного доверия. Китай и Узбекистан имеют схожие цели развития и последовательные концепции, планы сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций», – отметил китайский лидер.

Стороны отметили динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Китаем и Узбекистаном. По итогам 2023 года товарооборот достиг 14 миллиардов долларов.

Главы государств выразили обоюдное мнение о наличии всех возможностей для доведения товарооборота до 20 миллиардов долларов в ближайшей перспективе.

За последние годы объемы китайских инвестиций в экономику Узбекистана увеличились в пять раз, количество совместных предприятий – в три раза.

Китайский лидер отметил, что обе стороны должны также активно осуществлять сотрудничество по сокращению бедности, расширять и углублять межрегиональное сотрудничество и создавать больше проектов, приносящих пользу людям.

Достигнута договоренность о подготовке и принятии программ сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве, солнечной и ветровой энергетике. В данном контексте с удовлетворением отмечено, что в конце прошлого года с участием китайских компаний были введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции в Узбекистане мощностью 1000 мегаватт.

Дана высокая оценка нынешнему уровню плодотворного финансово-технического сотрудничества с ведущими китайскими банками и Фондом «Шелковый путь», а также Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Мирзиёев приветствовал договоренности о расширении финансовых инструментов поддержки инвестиционных проектов, включая создание совместной платформы, а также решение Эксимбанка Китая открыть региональный офис для Центральной Азии в городе Ташкенте.

Он также призвал китайских партнеров к активному участию в процессах приватизации госпредприятий и банков в Узбекистане.

Лидеры приветствовали активизацию межрегиональных обменов. Для координации сотрудничества в этом направлении условились учредить Совет регионов Узбекистана и Китая.

Подчеркнута важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, с тем, чтобы превратить Узбекистан из страны, не имеющей выхода к морю, в страну, имеющей сухопутные соединения.

В ходе встречи Си и Мирзиёев обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики.

Мирзиёев заявил о том, что Узбекистан твердо поддерживает серию инициатив глобального сотрудничества, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином, и готов работать с Китаем над их активной реализацией и продвижением. Он подчеркнул, что Саммит Китай-Центральная Азия в Сиане, состоявшийся в мае прошлого года, имел историческое значение для укрепления региональных связей, развития и процветания, и Узбекистан готов тесно работать с Китаем над созданием секретариата механизма Китай — Центральная Азия, а также сотрудничать с Китаем на платформе ШОС и в рамках других многосторонних структур.

Узбекистан подтвердил неизменную позиция в вопросах поддержки политики «одного Китая» и борьбы с «тремя силами зла».

Подписанные документы

По итогам состоявшихся переговоров на высшем уровне проведена церемония подписания двусторонних документов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о повышении двусторонних отношений до уровня всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Также подписаны:

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в развитии человеческих ресурсов;

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве государственных научно-исследовательских учреждений;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством образования Китайской Народной Республики в области обучения китайскому языку;

Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте гороха из Узбекистана в Китай;

Протокол между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Государственным комитетом по реформам и развитию Китайской Народной Республики по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам Китай–Центральная Азия–Европа;

Протокол между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по развитию сотрудничества в области новых электрических транспортных средств;

Протокол о намерениях между Министерством по сокращению бедности и занятости Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области сокращения бедности;

Протокол о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики о дальнейшем укреплении научно-технического сотрудничества;

Протокол между Агентством по техническому регулированию Республики Узбекистан и Администрацией стандартизации Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области стандартизации;

Договорённость между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Управлением гражданской авиации Китая о совместном строительстве «Воздушного шелкового пути»;

План сотрудничества в сфере туризма между Комитетом по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2024-2026 годы;

Соглашение об установлении партнёрских отношений между Ташкентской областью и провинцией Шэньси;

Соглашение об установлении партнёрских отношений между городами Самарканд и Циндао. (и другие документы).

///nCa, 25 января 2024 г.