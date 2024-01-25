Taste Atlas Представляет Турецкие Сладости, Которые Нельзя Не Попробовать

Богатое культурное наследие и столетние традиции сделали турецкую кухню знаменитой на весь мир, и ее десерты, конечно, не исключение. Многие путеводители отмечают турецкие сладости в различных списках лучших в мире, ведь они покоряют сердца не меньше, чем археологические и культурные сокровища страны. Среди вкусов и текстур этих лакомств каждый найдет себе что-то по душе, поэтому они нравятся и местным жителям, и туристам. Учитывая популярность турецких сладостей, гид Taste Atlas включил несколько из них в «100 лучших десертов мира».

Официально зарегистрированная турецкая пахлава

Пожалуй, самая известная турецкая сладость – это пахлава, восхитительная выпечка из тонких как бумага слоев вытяжного теста с начинкой из дробленых орехов, пропитанная сиропом. Пахлава и ее легендарная разновидность из Газиантепа, входящего в Сеть творческих городов ЮНЕСКО благодаря своим гастрономическим традициям, представлены в гиде Taste Atlas по отдельности. Газиантепская пахлава, зарегистрированная Еврокомиссией как уникальное блюдо турецкой кухни, считается в Турции одной из важнейших составляющих как повседневного, так и праздничного стола. Хотя это лакомство в целом известно как «пахлава», в зависимости от рецептуры и подачи его называют по-разному. Так, фисташковая сарма, тоже вошедшая в Taste Atlas, представляет собой пахлаву в виде рулета с самой популярной для этой сладости фисташковой начинкой. Для фисташковой сармы густая фисташковая паста заворачивается в лист вытяжного теста. Будучи базовым проявлением богатого культурного наследия Турции, пахлава может выглядеть самым различным образом.

Еще один традиционный турецкий десерт из Taste Atlas – это кюнефе. Делается он следующим образом: расплавленный несоленый сыр помещают между двумя слоями измельченного вытяжного или манного теста, пропитывают сиропом и присыпают дроблеными фисташками. Подается кюнефе в горячем виде. Самые вкусные кюнефе готовят в анатолийских краях, на юго-востоке Турции. Кюнефе Антакьи, всемирно известный десерт ила Хатай, охраняется защищенным географическим указанием, зарегистрированным в ЕС.

Традиционное наследие: десерты на молоке

Молочные десерты Турции не менее вкусны и востребованы, чем другие кулинарные творения страны. Фырын сютлач (запеченный рисовый пудинг) – это популярная традиционная сладость, которую делают из молока, риса и сахара, а затем запекают, пока она не подгорит, и посыпают корицей или фундуком. Хотя этот классический десерт можно найти по всей стране, ценители утверждают, что лучший фырын сютлач готовят в областях, известных производством молочных продуктов.

Еще один десерт, также отличающийся нежной консистенцией и подгоревшей корочкой, – это казандиби (карамелизованный молочный пудинг), появившийся в османскую эпоху. Название этого десерта как раз указывает на пригоревшее дно котла, в котором его готовили. Классический казандиби представляет собой подгоревший тавук-гексу (пудинг из разделенной на волокна куриной грудки). Однако в большинстве случаев казандиби является карамелизованной смесью из сливочного масла, молока, рисовой муки, сахара и крахмала без добавления куриной грудки. Это традиционное блюдо подается с турецким кофе или чаем, как и бесчисленное множество других великолепных турецких сладостей.

Есть в списке Taste Atlas и мараш дондурма (мороженое мараш). Благодаря своей плотной текстуре, а также особому вкусу и аромату мараш дондурма относится к излюбленным десертам на всей территории Турции. Секрет этого поразительного лакомства заключается в ингредиентах: молоко для него дают козы, которые пасутся на лугах Кахраманмараша, а ароматная заливка салеп делается из клубней растущей здесь пурпурной орхидеи.

Анатолийскую кулинарную культуру невозможно представить себе и без ирмик хелвасы, еще одной турецкой сладости, вошедшей в Taste Atlas. Это блюдо из манной крупы, сливочного масла, сахара, молока и кедровых орехов готовят почти в каждой провинции с незначительными различиями. Шарик ледяного мороженого мараш часто подается именно с этой сладостью. ///nCa, 25 января 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)