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Туркменистан и Япония подписали меморандумы в области образования

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22 января 2024 года, в рамках визита делегации Туркменистана в Японию, состоялись встречи Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Президентом японского Университета Цукуба К.Нагатой и Президентом Университета Сока М.Судзуки, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встреч были рассмотрены дальнейшие пути развития двусторонних связей в области образования и науки, тесного межвузовского сотрудничества.

Отдельный акцент был сделан на вопросах реализации проектов и программ в области молодёжной политики.

Кроме того, ректоры ВУЗов Туркменистана провели переговоры с ректором японского Университета Сока, главой фонда «Ниппон» и профессорско-преподавательским составом различных японских образовательных учреждений.

В ходе визита были подписаны следующие документы:

-Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Японским университетом Сока;

-Меморандум о взаимопонимании между Туркменским инженерно-технологическим университетом имени Огуз хана и Японо-туркменской ассоциацией научно-технического сотрудничества о сотрудничестве в области инновационных технологий. 

///nCa, 23 января 2024 г. (Фото – МИД Туркменистана)

 

 

 

 

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