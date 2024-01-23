Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Генеральным секретарем Кабинета министров Японии Хаяси Йошимасой

22 января 2024 года, в ходе своего визита в Японию, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов нанес визит вежливости Генеральному секретарю Кабинета министров Японии Хаяси Йошимасе.

Генеральный секретарь Кабинета министров Хаяси приветствовал визит министра Мередова в Японию и выразил свою благодарность за послание Туркменистана с выражением сочувствия в связи с землетрясением на полуострове Ното, сообщает Министерство иностранных дел Японии.

Он также заявил, что хорошо помнит содержательные дискуссии по укреплению экономических отношений и сотрудничеству в области образования и культуры во время двусторонней встречи, состоявшейся в декабре 2022 года на полях 9-й встречи министров иностранных дел в формате “Центральная Азия+Япония”.

В свою очередь, Мередов вновь выразил соболезнования в связи с жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното и выразил свои ожидания в отношении дальнейшего укрепления двусторонних отношений и отношений между странами Центральной Азией и Японией.

Обе стороны подтвердили важность тесного сотрудничества в различных областях, таких как экономика, декарбонизацию, наука и образование. ///nCa, 23 января 2024 г.