Казахстанское агентство международного развития «KazAID» предлагает госслужащим из Центральной Азии образовательные программы

Казахстанское агентство международного развития «KazAID» предлагает государственным служащим из стран Центральной Азии возможность пройти образовательные курсы по темам дипломатии и госуправления. Информация была недавно представлена на брифинге KazAID с участием представителей Посольств Центральной Азии в Астане.

В ходе брифинга дипломатам из посольств Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Туркменистана была представлена информация о проектах KazAID в 2024 году.

Так, программа «Достық» для государственных служащих из стран Центральной Азии направлена на изучение эффективного государственного управления и электронного правительства.

Программа будет реализована с 1 по 5 апреля 2024 года совместно с Министерством иностранных дел Республики Сингапур.

В течение года специалисты Центральноазиатского региона также смогут принять участие в программах «Достық» по дипломатии и «Авиценна» по здравоохранению. Вышеупомянутые проекты включают в себя образовательные курсы, экспертные встречи и культурную программу, сообщает KazAID.

Программы KazAID направлены на укрепление сотрудничества экспертных сообществ и государственных служащих стран Центральной Азии в целях стимулирования обмена опытом и лучшими практиками в регионе.

Казахстанское агентство международного развития “KazAID” – это оператор в сфере официальной помощи развитию, созданный Правительством Казахстана. Агентство является подведомственной организацией МИД Казахстана. Оно реализует государственную политику в области ОПР, содействуя развитию и устойчивому росту в странах-реципиентах, продвигает достижения Казахстана в различных областях, способствует обмену опытом и установлению контактов между специалистами разных стран. ///nCa, 23 января 2024 г.