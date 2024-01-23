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Казахстанское агентство международного развития «KazAID» предлагает госслужащим из Центральной Азии образовательные программы

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Казахстанское агентство международного развития «KazAID» предлагает государственным служащим из стран Центральной Азии возможность пройти образовательные курсы по темам дипломатии и госуправления. Информация была недавно представлена на брифинге KazAID с участием представителей Посольств Центральной Азии в Астане.

В ходе брифинга дипломатам из посольств Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Туркменистана была представлена информация о проектах KazAID в 2024 году.

Так, программа «Достық» для государственных служащих из стран Центральной Азии направлена на изучение эффективного государственного управления и электронного правительства.

Программа будет реализована с 1 по 5 апреля 2024 года совместно с Министерством иностранных дел Республики Сингапур.

В течение года специалисты Центральноазиатского региона также смогут принять участие в программах «Достық» по дипломатии и «Авиценна» по здравоохранению. Вышеупомянутые проекты включают в себя образовательные курсы, экспертные встречи и культурную программу, сообщает KazAID.

Программы KazAID направлены на укрепление сотрудничества экспертных сообществ и государственных служащих стран Центральной Азии в целях стимулирования обмена опытом и лучшими практиками в регионе.

Казахстанское агентство международного развития “KazAID” – это оператор в сфере официальной помощи развитию, созданный Правительством Казахстана. Агентство является подведомственной организацией МИД Казахстана. Оно реализует государственную политику в области ОПР, содействуя развитию и устойчивому росту в странах-реципиентах, продвигает достижения Казахстана в различных областях, способствует обмену опытом и установлению контактов между специалистами разных стран. ///nCa, 23 января 2024 г.

 

 

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