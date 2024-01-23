Казахстан запускает вторую фазу проекта по восстановлению Северного Арала

Казахстан готовится запустить вторую фазу проекта по восстановлению Северного Арала.

Как сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана, на сегодняшний день завершено технико-экономическое обоснование проекта, которое в данный момент проходит государственную экспертизу.

В ближайшее время министерство проведет встречу с представителями Всемирного банка, при участии которого проходят работы по восстановлению Северного Арала.

По итогам 2023 года в Аральское море было подано более 2 млрд. кубометров воды.

Предстоящие задачи в рамках Председательства Казахстана в МФСА

В понедельник Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание, посвященное председательству Казахстана в Международном фонде спасения Арала. На совещании обсуждались стоящие перед министерством задачи и планы по их реализации.

Как сообщил первый вице-министр Болат Бекнияз, на срок председательства Казахстана в МФСА подготовлена дорожная карта и назначен председатель Исполнительного комитета фонда.

Сам исполком будет базироваться в Астане, в него войдут по два представителя от каждой страны (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан).

Полностью организационные работы будут завершены в феврале.

В рамках своего председательства в Международном фонде спасения Арала, по словам Нуржигитова, Казахстан нацелен на выполнение следующих задач, которые были определены Президентом Касым-Жомарт Токаевым:

Во-первых, это заключение соглашения по водно-энергетическому сотрудничеству.

Во-вторых, автоматизация и цифровизация трансграничных каналов.

В-третьих, принятие мер по предотвращению водного дефицита. По прогнозам, к 2040 году дефицит водных ресурсов в Казахстане может составить 12-15 млрд кубометров. Казахстан намерен предотвратить этот сценарий путем принятия таких мер, как накопление той воды, которая образуется на территории страны, оперативного внедрения влагосберегающих технологий, реконструкции ирригационных систем и гидротехнических сооружений.

1 января 2024 года председательство в Международном Фонде спасения Арала перешло к Казахстан. Казахстан будет возглавлять организацию ближайшие три года. ///nCa, 23 января 2024 г.