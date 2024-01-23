News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Казахстан запускает вторую фазу проекта по восстановлению Северного Арала

Казахстан запускает вторую фазу проекта по восстановлению Северного Арала

By

Казахстан готовится запустить вторую фазу проекта по восстановлению Северного Арала.

Как сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана, на сегодняшний день завершено технико-экономическое обоснование проекта, которое в данный момент проходит государственную экспертизу.

В ближайшее время министерство проведет встречу с представителями Всемирного банка, при участии которого проходят работы по восстановлению Северного Арала.

По итогам 2023 года в Аральское море было подано более 2 млрд. кубометров воды.

Предстоящие задачи в рамках Председательства Казахстана в МФСА

В понедельник Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание, посвященное председательству Казахстана в Международном фонде спасения Арала. На совещании обсуждались стоящие перед министерством задачи и планы по их реализации.

Как сообщил первый вице-министр Болат Бекнияз, на срок председательства Казахстана в МФСА подготовлена дорожная карта и назначен председатель Исполнительного комитета фонда.

Сам исполком будет базироваться в Астане, в него войдут по два представителя от каждой страны (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан).

Полностью организационные работы будут завершены в феврале.

В рамках своего председательства в Международном фонде спасения Арала, по словам Нуржигитова, Казахстан нацелен на выполнение следующих задач, которые были определены Президентом Касым-Жомарт Токаевым:

  • Во-первых, это заключение соглашения по водно-энергетическому сотрудничеству.
  • Во-вторых, автоматизация и цифровизация трансграничных каналов.
  • В-третьих, принятие мер по предотвращению водного дефицита. По прогнозам, к 2040 году дефицит водных ресурсов в Казахстане может составить 12-15 млрд кубометров. Казахстан намерен предотвратить этот сценарий путем принятия таких мер, как накопление той воды, которая образуется на территории страны, оперативного внедрения влагосберегающих технологий, реконструкции ирригационных систем и гидротехнических сооружений.

1 января 2024 года председательство в Международном Фонде спасения Арала перешло к Казахстан. Казахстан будет возглавлять организацию ближайшие три года. ///nCa, 23 января 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Душанбинское Заседание Совета Глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала – Итоги
  2. Казахстан и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству обсуждают водные проекты для Центральной Азии
  3. Что символизирует логотип 30-летия Международного фонда спасения Арала?
  4. Казахстан и надежды на спасение Аральского моря
  5. Душанбе готовится к заседанию Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
  6. Казахстан продлевает режим ЧП и готовится к экономическому восстановлению
  7. Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Правления Международного Фонда спасения Арала в Душанбе
  8. Казахстан – Контроль экономического ущерба и готовность к восстановлению после Covid-19
  9. Кыргызстан надеется на возобновление своей деятельности в МФСА при условии равного и справедливого учета интересов всех стран региона
  10. Казахстан запускает электронные очереди для грузоперевозчиков на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan