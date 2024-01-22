Туркменистан наметил насыщенную повестку сотрудничества с ОБСЕ на 2024 год

В ходе заседания Кабинета министров в пятницу, 19 января 2024 года, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил ряд предложений по развитию партнёрства Туркменистана с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), представленных вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В частности, предусматривается поведение нескольких мероприятий, совместно с ОБСЕ, как следует из сообщения TDH.

В первой половине текущего года в Ашхабаде состоится международная конференция «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности и доверия в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». К участию в мероприятии предусматривается пригласить постоянных представителей стран-членов ОБСЕ.

На повестку дня будут вынесены такие вопросы, как основные направления инициированной Туркменистаном «Стратегии глобальной безопасности», а также использование важных механизмов нейтралитета в решении политико-дипломатическим путём различных международных кризисов, возрождение культуры политического диалога.

В марте текущего года запланирован визит в Туркменистан Генерального секретаря ОБСЕ.

Перспективной задачей выступает активизация участия Туркменистана в деятельности, осуществляемой по борьбе с терроризмом в рамках Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и наращивание партнёрства с Комитетом по борьбе с терроризмом при данной Ассамблее, подчеркнул Мередов.

В этой связи в апреле нынешнего года предлагается организовать визит в Туркменистан вице-президента ПА и руководителя вышеназванного Комитета.

Мередов озвучил инициативу о проведении в Ашхабаде в мае текущего года региональной встречи Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью укрепления двустороннего взаимодействия относительно поддержки политики нейтралитета Туркменистана при участии членов парламента.

Отметив, что развитие отношений с международными организациями, в том числе с ОБСЕ, выступает одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Туркменистана, Президент Бердымухамедов подчеркнул важность дальнейшего упрочения партнёрства с данной Организацией во всех сферах.

Ранее, Посол Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, заявил в туркменской прессе, что 2024 году будет ознаменован 25-летием нашего Центра, и значит «год будет особенно насыщенным и интересным, полным новых мероприятий и интересных событий».

В 2023 году Центр ОБСЕ в Ашхабаде переехал в новое здание. Кроме того, прошлый год оказался рекордным по количеству визитов в Туркменистан высокопоставленных представителей ОБСЕ.В Ашхабаде побывали действующий председатель ОБСЕ 2023 года, министр иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мариа Шмид, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, директор Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ и президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ.///nCa, 22 января 2024 г.