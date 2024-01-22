Рациональное водопользование в Дашогузском велаяте Туркменистана на практике

В настоящее время во всех регионах Туркменистана продолжаются работы по приведению в порядок сетей оросительных и коллекторно-дренажных каналов. Их очищают от околоводной растительности, мусора, углубляют, поливные земли выравнивают нивелирами. Также производится вегетативное орошение посевов озимой пшеницы, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Соответствующая работа проводится и в северном Дашогузском велаяте, где механизаторы водного сектора спешат завершить комплекс мер. В активном использовании дашогузских механизаторов находятся пять бульдозеров, свыше двадцати экскаваторов, более десяти земснарядов.

В велаяте оросительные каналы составляют 15 тысяч погонных километров, а коллекторно-дренажные – 9,7 тыс. км, в том числе относящиеся к межгосударственным.

На крупных водотоках Дашогузского велаята – Шасенем, Хан яп и других для очистки от наносов, ликвидации заиления работают до 20 земснарядов голландских фирм «Beaver 40» и др. Проверяется состояние велаятского главного и подводящих коллекторов системы Туркменского озера «Altyn asyr», по которым минерализованные коллекторно-дренажные воды с орошаемых земель отводятся в центр Каракумов в водонакопитель озера, а также используемых каналов, которые подходят к озеру Сарыкамыш.

Планы на будущее

В соответствии с Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, в Дашогузском велаяте ведётся строительство ряда гидротехнических узлов, в том числе:

продолжение подводящего русла канала Хан яп

реконструкция межгосударственного коллектора Дерялык

строительство водохранилищ в этрапах Куняургенчском и Гёроглы.

В перспективе намечено осуществить бетонирование русла магистрального канала Шасенем в целях уменьшения водопотери.

Внедрение водосберегающих практик

В этом велаяте также внедряются водосберегающие практики:

планировка земель лазерным способом

капельное для полива плодовых деревьев и винограда

дождевание – на полях зерновых культур (пшеница, овёс).

Земледельческая отрасль региона

Основная доля сельского хозяйства велаята приходится на выращивание хлопчатника (140 тыс. гектаров), пшеницы (145 тыс. га), риса (8,1 тыс. га). Общая площадь полива сельхозкультур урожая 2023 года здесь составила 409,6 тыс. га.

Изучение лучших практик водоучета

Специалисты водохозяйственной отрасли Туркменистана проходят периодическое переобучение для обретения навыков владения современными инструментами водоучёта, в том числе новых образцов гидрометрических приборов-«вертушек» для замера расходов воды по высоте стояния и скорости прохождения её по каналу, современных электронных геодезических инструментов с расширенными возможностями, различных эхолотов для замера глубин и др. ///nCa, 22 января 2024 г.