Узбекистан-Китай: вековые основы современного успешного сотрудничества

23-25 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом.

Начало современному этапу узбекско-китайского сотрудничества было положено 2 января 1992 года, когда после обретения независимости Узбекистан установил дипломатические отношения с КНР в качестве полноправного члена международного сообщества.

Исторические корни отношений между двумя государствами уходят вглубь веков и сегодня являются мощной основой для развития плодотворного взаимовыгодного партнерства на современном этапе. Легендарный Шелковый путь, который соединял регионы и способствовал взаимообогащению и культурному обмену, в наши дни обрел новое значение и продолжает служить экономическим и культурно-гуманитарным мостом между странами и народами вдоль своего маршрута.

Сегодня Узбекистан и Китай имеют схожие позиции и подходы по актуальным вопросам международной повестки, обеспечения глобальной безопасности и развития. Китай всесторонне поддерживает независимый путь развития Узбекистана и широкомасштабные реформы, которые осуществляются в стране под руководством Президента Шавката Мирзиёева.

Две страны также укрепляют тесные связи в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, формата «Центральная Азия – Китай» и других многосторонних структур, защищают общие интересы и вносят позитивный вклад в достижение безопасности и прогресса во всем мире. Здесь необходимо также отметить, что Узбекистан и Китай стояли у истоков создания ШОС, всегда оказывали взаимную поддержку в реализации инициатив и предложений, выдвинутых друг другом.

Важную роль в современном развитии двусторонних отношений между Узбекистаном и Китаем играет установившийся доверительный и дружеский диалог между лидерами двух стран.

За последние семь лет Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно встречались на многосторонних саммитах, состоялись взаимные государственные, официальные и рабочие визиты глав двух государств, проведен ряд телефонных разговоров.

Мощный импульс развитию двусторонних отношений придали государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Узбекистан в сентябре 2022 года, а также государственные визиты в Китай Президента Шавката Мирзиёева в мае 2017 и 2023 годов.

Динамичным и устойчивым характером сотрудничества характеризуется и двустороннее взаимодействие на высоком уровне. Активизировалось межпарламентское сотрудничество. В мае 2017 года создана Межпарламентская группа по сотрудничеству Олий Мажлиса со Всекитайским собранием народных депутатов (ВСНП). Поддерживается плодотворный межпарламентский диалог, налажен взаимный обмен визитами парламентских делегаций.

В рамках правительственных обменов в 2019 году состоялись официальные визиты Премьер-министра Абдуллы Арипова в Китай и Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан, а также онлайн-встреча глав правительств в июне 2021 года. В августе 2022 года в онлайн-формате проведено 6-е заседание Узбекско-китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству.

В октябре 2023 года Премьер-министр Абдулла Арипов посетил Китай для участия в церемонии закрытия XIX Азиатских игр, в ходе которых встретился с Премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Налажен и успешно действует механизм межмидовских политических консультаций. Всего проведено 17 раундов встреч в данном формате. Эффективный диалог между главами внешнеполитических ведомств поддерживается и в рамках формата «Центральная Азия – Китай».

В ноябре 2023 года в Пекине состоялся первый Стратегический диалог между министрами иностранных дел двух стран. На полях данного мероприятия состоялись бизнес-форум в Гуанчжоу и “круглый стол” с участием представителями бизнеса двух стран в Шанхае.

Сегодня Китай является крупнейшим экономическим и торговым партнером Узбекистана. В январе-ноябре 2023 года объем товарооборота между нашими странами составил 12,2 миллиарда долларов, превысив аналогичный показатель в предыдущем году на 34%.

С 2011 года в рамках Узбекско-китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству стороны обсуждают вопросы развития и перспективы дальнейшего расширения практического взаимодействия.

Китай также является одним из крупнейших инвесторов Узбекистана. Общий объём освоенных китайских инвестиций за 2017-2022 годы составляет почти 11 миллиардов долларов.Прямые китайские инвестиции работают сегодня во многих отраслях экономики нашей страны, в том числе в химической промышленности, нефтегазовой сфере, производстве строительных материалов, фармацевтике, аграрном секторе, легкой промышленности и других. Количество китайских компаний, участвующих в реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в республике, неуклонно растет. На сегодняшний день в Узбекистане действует 2 тысячи 125 предприятий с участием китайских инвестиций. В 2023 году было создано 601 новое предприятие.

Важной сферой двустороннего сотрудничества также является взаимодействие в области сокращения бедности. На этом направлении Узбекистан тесно взаимодействует с Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР. В конце декабря проведено первое заседание подкомитета по вопросам сокращения бедности в рамках Узбекско-китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству.

Посещая Сырдарьинскую область в апреле прошлого года, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Сырдарья должна стать «регионом передовых инноваций» в промышленности, бизнесе, сельском хозяйстве, образовании и медицине. В этом процессе предложено использовать огромный опыт Китая, который добился беспрецедентного прогресса в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и медицине.

В этой связи в июне 2023 года в городе Гулистане состоялся бизнес-форум «Сырдарья–Китай» с участием 250 представителей ведущих китайских компаний, в том числе «Хуавэй», «ТиБиИЭй», «СиСиСевен» и других. По итогам форума было заключено около 30 соглашений на общую сумму 322 миллиона долларов.

Одним из ключевых направлений китайско-узбекского сотрудничества также является транспорт и коммуникации. Оно полностью отвечает интересам Узбекистана по превращению из «страны, не имеющей выхода к морю» в «страну, связанную сушей», а также концепции китайской инициативы «Один пояс, один путь», нацеленной на возрождение экономического пояса Великого шелкового пути.

Так, в рамках данной инициативы в Узбекистане с участием китайских партнеров была построена железнодорожная линия «Ангрен–Пап» с самым длинным туннелем в стране и Центральной Азии в целом. Транспортный коридор «Китай–Кыргызстан–Узбекистан» становится международной артерией, пересекающей горы. Все четыре маршрута газопровода «Центральная Азия – Китай» проходят через Узбекистан, устанавливая ориентир для дружественного сотрудничества между соседними странами.

Роль Великого шелкового пути, который соединял наши регионы на протяжении веков, символизировал мир, сотрудничество и открытость между Востоком и Западом, а также служил взаимному торговому, культурному и научному обмену. С тех пор Узбекистан и Китай продолжают делиться дружбой и богатством своих культур.

Сегодня молодёжь Узбекистана проявляет интерес к изучению китайского языка, а китайцы также изучают узбекский язык. Это способствует обмену знаний и культурным связям. К примеру Институты имени Конфуция, созданные при Ташкентском государственном университете востоковедения и Самаркандском государственном институте иностранных языков, стали ключевыми центрами изучения китайской культуры и языка.

В то же время, в Китае проявляется интерес к изучению узбекского языка, и он успешно преподается в таких учебных заведениях, как Центральный университет национальностей и Пекинский университет иностранных языков, а Шанхайский университет международных исследований, одно из престижных учебных заведений Китая, имеет специализированную кафедру узбекского языка. Этот интерес отражается в растущем числе студентов из Китая, обучающихся в университетах Узбекистана, что способствует обмену знаний и культурным связям между двумя странами.

Общество дружбы «Узбекистан – Китай», созданное в 1998 году,также вносит свой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между узбекским и китайским народами.

18 мая 2022 года в Сиане в рамках первого саммита «Центральная Азия – Китай» состоялся официальный запуск Года культуры и искусства народов Центральной Азии и Китая. В рамках этого года прошел целый ряд культурных мероприятий, концертов и фестивалей, выставок, гастрольных обменов и презентаций узбекской культуры.

Так, в мае 2023 года в «Beijing Opera House» в г. Пекине состоялся концерт оркестра Государственного академического Большого театра имени А. Навои.

В сентябре 2023 года министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков принял участие в 6-м международном ЭКСПО «Шёлковый путь», который прошел в городе Дуньхуан китайской провинции Ганьсу.

А в сентябре 2023 года в музее императорского дворца «Гугун» в Пекине состоялось открытие выставки «Археологическое сотрудничество – «Один пояс, один путь», на котором Узбекистан был представлен 18 экспонатами из «Золотого фонда» исторического наследия страны.

В свою очередь, в октябре 2023 года в рамках визита в Узбекистан министра культуры и туризма КНР проведены «Дни культуры Китая».

Свыше 380 спортсменов из Узбекистана успешно участвовали в 39 видах спорта на XIX Азиатских играх, которые прошли в г. Ханчжоу 23 сентября – 8 октября 2023 года. В медальном зачёте Узбекистан занял 5-е место, завоевав 22 золотых, 18 серебряных и 31 бронзовую медали.

Расширение экономических связей также способствует росту интереса к Узбекистану, его истории и традициям в Китае. Так, в прошлом году нашу страну посетили более 40 тысяч китайских туристов.

Одним словом, сегодня Узбекистан и Китай вышли на качественно новый уровень партнерства и сотрудничества. По оценкам ведущей китайской англоязычной газеты «Global Times», 2023 год стал знаковым годом в истории развития китайско-узбекских отношений. В этой связи предстоящий государственный визит главы нашего государства в Китай позволит укрепить успехи и достижения двустороннего взаимодействия и откроет дальнейшие перспективы плодотворного сотрудничество на благо народов двух стран. ///nCa, 20 января 2024 г., первоначально опубликовано ИА «Дунё»