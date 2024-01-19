Программа развития ООН в Туркменистане продолжает поставки медикаментов

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане продолжает поставки медикаментов в рамках проекта по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), финансируемого Правительством Туркменистана. ПРООН передала Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана медикаменты для лечения сердечно-сосудистых, респираторных и неврологических заболеваний общей стоимостью 375 244.80 долларов США.

Партия поставленных препаратов включает:

Препарат Эноксапарина натрия (антикоагулянт) – 25 000 предварительно заполненных шприцов;

Препарат Будесонида для ингаляций – 5 000 флаконов;

Препарат Ипратропия бромид для ингаляций – 10 000 флаконов;

Препарат Сальбутамола для ингаляций – 120 000 флаконов;

Противосудорожный препарат Вальпроата натрия 500 мг – 121 410 таблеток.

Поставленные медикаменты будут распределены Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по всем медицинским учреждениям Ашхабада и велаятов страны.

С 2021 года ПРООН и Министерство исполняют совместные проекты по обеспечению лекарственными препаратами для лечения НИЗ. Общий бюджет проектов составил более 92 миллионов долларов США. Проекты полностью финансируются Правительством Туркменистана. ///ПРООН Туркменистан, 18 января 2024 г.