News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Программа развития ООН в Туркменистане продолжает поставки медикаментов

Программа развития ООН в Туркменистане продолжает поставки медикаментов

By

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане продолжает поставки медикаментов в рамках проекта по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), финансируемого Правительством Туркменистана. ПРООН передала Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана медикаменты для лечения сердечно-сосудистых, респираторных и неврологических заболеваний общей стоимостью 375 244.80 долларов США.

Партия поставленных препаратов включает:

  • Препарат Эноксапарина натрия (антикоагулянт) – 25 000 предварительно заполненных шприцов;
  • Препарат Будесонида для ингаляций – 5 000 флаконов;
  • Препарат Ипратропия бромид для ингаляций – 10 000 флаконов;
  • Препарат Сальбутамола для ингаляций – 120 000 флаконов;
  • Противосудорожный препарат Вальпроата натрия 500 мг – 121 410 таблеток.

Поставленные медикаменты будут распределены Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по всем медицинским учреждениям Ашхабада и велаятов страны.

С 2021 года ПРООН и Министерство исполняют совместные проекты по обеспечению лекарственными препаратами для лечения НИЗ. Общий бюджет проектов составил более 92 миллионов долларов США. Проекты полностью финансируются Правительством Туркменистана. ///ПРООН Туркменистан, 18 января 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. ПРООН передала Туркменистану очередную партию лекарственных средств
  2. ПРООН передала Минздраву Туркменистана инсулин в рамках проекта по обеспечению препаратов для лечения НИЗ
  3. ПРООН и Правительство Туркменистана расширяют сотрудничество для ускорения достижения Целей устойчивого развития
  4. ПРООН в Туркменистане продолжает усилия по повышению осведомленности о ЦУР среди студенческой молодежи
  5. ПРООН-Туркменистан: эффективное сотрудничество в области здравоохранения
  6. ПРООН в Туркменистане продолжает расширять знания местных фермеров о садоводстве
  7. ПРООН продолжает диалог о роли частного сектора в развитии национального процесса планирования адаптации в Туркменистане
  8. Россия наращивает экспорт медикаментов в Туркменистан
  9. Нарине Саакян: «ПРООН является одним из крупнейших международных партнеров Туркменистана в вопросах устойчивого развития»
  10. ПРООН поддерживает Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в укреплении потенциала лабораторной службы
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan