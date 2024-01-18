Туркменские ученые экспериментируют с «зелеными» методами очистки стоков

В 2023 году туркменские ученные провели ряд экспериментов по внедрению методов очистки коллекторно-дренажных вод при помощи микроводорослей.

Первые результаты показали, что в целом микроводоросли хорошо адаптируются в стоках, даже характеризующихся насыщенностью токсичными и другими вредными веществами.

О перспективах укрепления водной и экобезопасности путём выращивания микроводорослей рассказал на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» старший научный сотрудник Научно-производственного центра (НПЦ) «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана (г.Мары), кандидат технических наук Овездурды Джумадурдыев:

«Очистка вод с помощью высших водных растений обеспечивает освобождение влаги от органических веществ, нефтяных отходов, биогенных элементов, тяжёлых металлов, пестицидов. Подобная технология не позволит воде «зацвести», помогает естественным образом восстанавливать и сохранять комплексы водных экосистем, создавать условия для обитания биоразнообразия. Микроводоросли обладают высокой фотосинтетической активностью в аридной среде и свою биомассу могут удваивать каждые пять часов в зависимости от условий выращивания, солнца, тепла, света», – говорит ученый.

Зелёная масса богата ценными биологически активными веществами, куда входят аминокислоты, витамины, белки, углеводы, липиды, пищевые красители, макро- и микроэлементы. Использование суспензии водорослей в качестве кормов применимо для животноводства, при производстве биоудобрений, биогумуса, биотоплива, технической продукции.

Для экспериментов была выбрана хлорелла. Растение синтезирует естественный антибиотик «хлореллин», успешно истребляющий патогенную микрофлору.

Выращивать биомассу из хлореллы просто. Это можно делать в прудах или бассейнах под открытым небом или в сельскохозяйственных теплицах. Предполагается, что микроводоросли могут за пять-шесть лет вернуть в сельскохозяйственный оборот «мёртвые» земли солончаков, если на время «лечения» их обводнить.

По мнению Джумадурдыева, есть и другие перспективные водные растения, которые могут быть использованы в условиях Туркменистана, в отношении некоторых из них в стране уже проводились исследования. Например, массовое культивирование водных интродуцентов субтропических и тропических стран – эйхорнии, пистии и азоллы, в водах коллекторов и аккумулятора по сбору вод Туркменского озера «Алтын Асыр» в Каракумах может способствовать очистке водоёма, созданию на прилегающей территории кормовой базы для отгонного животноводства.

В условиях прудового хозяйства эти растения могут быть использованы по отдельности или вместе.

Так, при культивировании водного папоротника (азоллы) с обязательным присутствием водного гиацинта (эйхорнии) и пистии телорезовидной (водным салатом) стоячие сточные водоёмы обогащаются кислородом, освобождаются от органических и минеральных веществ, тяжёлых металлов, микроскопических грибов.

Результат гидрохимических исследований показывает, что комплексом вышеуказанных водных растений можно полностью очистить стоки в течение десяти суток.

Микроводоросли могут быть применены и как биоудобрения, например при возделывании риса.

«В нашей стране рисовой культурой заняты поля Лебапского и Дашогузского велаятов в среднем и нижнем течении Амударьи. Урожайность риса здесь составляет 45–50 ц/га в год, но для достижения этого результата необходимо использовать удобрения, в том числе азотные, а также много воды. Использование же азоллы сократит расходы на удобрения, замедлит процесс испарения поливной влаги с полей», – отмечает Джумадурдыев. ///nCa, 18 января 2024 г.