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Президент Туркменистана принял Вице-президента Еврокомиссии

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В среду, 17 января, Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Европейской Комиссии Маргаритиса Схинаса, передает TDH.

Евросоюз заинтересован в расширении многолетнего продуктивного диалога с Туркменским государством – стратегическим партнёром, занимающим сегодня ведущие позиции в регионе Центральной Азии и демонстрирующим высокий миротворческий потенциал, заявил на встрече Схинас.

Отметив позитивное развитие многопланового партнёрства, Президент Сердар Бердымухамедов констатировал, что на региональном уровне успешно реализуются такие проекты, как «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)», «Диалог и действия для находчивой молодёжи в Центральной Азии (DARYA)», Программа содействия управления границами в Центральной Азии (BOMCHA-10), Программа по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP).

Вместе с тем подчёркивалось, что в настоящее время ведущие европейские компании представлены во многих отраслях туркменской экономики – в нефтегазовом комплексе, сферах электроэнергетики, строительства, связи и коммуникаций.

Затрагивая тему взаимодействия области транспорта, глава Туркменистана сделал акцент на важности предстоящего инвестиционного форума по устойчивому транспорту ЕС–Центральная Азия.

Отметив, что сегодня на повестке партнёрства Туркменистан–ЕС транспортно-логистическая система является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества, глава государства заверил, что наша страна примет активное участие в работе форума.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил убеждённость, что его итоги позволят трансформировать Транскаспийский транспортный коридор, соединяющий Центральную Азию и Европу, в мультимодальный, современный, стабильный и скоростной маршрут.

В свою очередь, вице-президент Европейской Комиссии отметил, что реализация Евросоюзом новых подходов к партнёрству с Туркменистаном является прочной основой для эффективной совместной деятельности. ///nCa, 18 января 2024 г.

 

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