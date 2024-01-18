Первый Астронавт Турции Альпер Гезеравджы отправляется в Космическое Путешествие

Осталось всего несколько часов до первого космического полета Турции, которая реализовала успешные проекты в рамках своей внутренней и национальной стратегии развития. В ночь на 19.01.2024 в 00.49 (02.49 по туркменскому времени) Турция совершит свой первый космический полет в рамках Национальной космической программы под председательством президента Эрдогана.

В ночь с 18 на 19 января в 00:49, Турция отправит первого турецкого астронавта Альпера Гезеравджы на Международную космическую станцию (МКС) с помощью космического корабля Dragon.

В области космических путешествий, которые являются одной из технологий, которые Турция стремится развивать в сфере науки и техники, был сделан важный прорыв с созданием Турецкого космического агентства (TUA) 13-го декабря 2018 года.

9 февраля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о Национальной космической программе под лозунгом «Если хочешь увидеть Луну, посмотри на небо»

В рамках программы, подготовленной для стратегии нашей страны в области космической политики, помимо турецкого астронавта и научной миссии, предусмотрены такие основные цели и миссии, как отправка на лунную поверхность ровера, созданного по национальным технологиям, программа разработки отечественных спутников, развитие возможностей регионального позиционирования и синхронизации, проект доступа в космос и космодрома.

Проект по отправке турецкого гражданина в космос в рамках миссии турецких астронавтов и ученых, которая входит в число 10 целей Национальной космической программы, подошел к концу.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил имена Альпера Гезеравджы и Тувы Джихангир Атасевер в качестве первых турецких космических путешественников в рамках фестиваля TEKNOFEST, который состоялся 29 апреля 2023 года.

Гезеравджы и его сопровождающие, участвовавшие в миссии Ax-3 в сотрудничестве с Турецким космическим агентством и Axiom Space, проведут 13 научных экспериментов на Международной космической станции (МКС) в координации с TÜBİTAK Space, Axiom Space и NASA.

Альпер Гезеравджы , первый турецкий космический путешественник, поделился своим посланием о своей миссии в социальных сетях: «Мое имя не имеет значения. Главное, чтобы люди помнили, что их страна достаточно решительна, чтобы сделать шаг в будущее и мечтать не о пределах неба, а о глубинах космоса»

В предстоящий период Турция продолжит реализовывать свои цели в рамках Национальной космической программы. ///nCa, 18 января 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)