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Прием заявок на крупнейшие мировые технологические соревнования TEKNOFEST 2024 открыт!

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Начался прием заявок на крупнейшие мировые технологические соревнования, организованные в рамках Фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST 2024. Под девизом «Вы — будущее вместе с ТЕКНОФЕСТ» энтузиастам технологий, которые продемонстрируют высокие результаты на престижных соревнованиях, будет предоставлена награда в размере 30 миллионов турецких лир и материальная поддержка на сумму более 55 миллионов турецких лир.

TEKNOFEST – крупнейшие соревнования в сфере технологий с самым большим призовым фондом в истории Турции. Они проводятся во всех технических областях: от ракет до автономных систем, от сельского хозяйства до подводных лодок, от беспилотных летательных аппаратов до искусственного интеллекта. Тематики постоянно обновляются: в этом году вас ждут 46 основной турнир и 117 различных категорий.

В 2024 году Аэрокосмический и Технологический Фестиваль TEKNOFEST, организуемый под руководством Турецкого фонда технологической команды (T3 Foundation) и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики в сотрудничестве с общественными и медиа организациями и университетами пройдет в Адане.

Крайний срок подачи заявок для желающих принять участие в фестивале и побороться с соперниками в технологических турнирах – 20 февраля 2024 года.

Подробная информация доступна на сайтах: 

https://www.teknofest.org/   

https://www.teknofest.org/en/

///nCa, 11  января 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

 

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