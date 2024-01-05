Аркадаг Бердымухамедов находится с рабочим визитом в ОАЭ

В четверг, 4 января, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направился с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты.

Беседа с министром энергетики ОАЭ

По прибытию в Международном аэропорту Абу-Даби Национального Лидера туркменского народа встретил министр энергетики ОАЭ Сухайль Аль Мазруи и другие официальные лица.

В ходе состоявшейся здесь краткой беседы подчёркнуто особое значение, придаваемое Туркменистаном всестороннему расширению взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ.

Аркадаг выразил уверенность в успешности всех запланированных в рамках нынешнего визита встреч, призванных придать новое наполнение традиционному партнёрству.

Встреча с Представителем Президента ОАЭ

Затем Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провёл встречу с представителем Президента ОАЭ по делам с Туркменистаном Мохамедом Саид Мохамед Аль-Арики.

Мохамед Саид Мохамед Аль-Арики подчеркнул заинтересованность эмиратской стороны в установлении тесного, взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном.

«Наша страна всегда открыта для конструктивного взаимодействия со всеми заинтересованными партнёрами – как с зарубежными государствами, так и отдельными компаниями, располагающими позитивным опытом работы и инновационными разработками», – подчеркнул в свою очередь Аркадаг Бердымухамедов.

В числе приоритетных векторов туркмено-эмиратского сотрудничества были названы торгово-экономическая, банковско-финансовая, топливно-энергетическая сферы.

Располагая колоссальными запасами природного газа, Туркменистан ведёт активную работу по освоению гигантских месторождений «газа» и диверсификации экспортных маршрутов поставок своих энергоносителей на международные рынки.

Одновременно Туркменистан уделяет большое внимание развитию «зелёной» энергетики, предпринимая шаги по внедрению возобновляемых источников энергии.

Другим перспективным вектором сотрудничества видится транспортно-коммуникационный сектор.

Рабочее совещание с участием вице-премьеров

Затем Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием отдельных заместителей Председателя Кабинета Министров Туркменистана и ряда других руководителей.

Обращаясь к руководителям ТЭК, также принимавшим участие в совещании, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты отметил, что ОАЭ является одной из стран, с которой Туркменистан давно наладил тесное взаимовыгодное сотрудничество.

В ходе совещания также рассмотрены вопросы активизации сотрудничества в транспортной сфере и эффективного использования транспортно-транзитного потенциала Туркменистана, находящегося на перекрёстке маршрутов Восток–Запад и Север–Юг.

Между Туркменистаном и ОАЭ налажены рейсы по маршруту Ашхабад–Дубай–Ашхабад. С 5 января 2024 года возобновятся полёты в Абу-Даби.

В банковской сфере налажены контакты между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и крупными банками ОАЭ.

Подчеркнув важность углубления многоаспектных двусторонних отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Аркадаг поручил держать под постоянным контролем предпринимаемые в данном направлении меры.

Встреча с Президентом ОАЭ

Во второй половине дня Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом ОАЭ Шейхом Мохаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном.

Аркадаг Бердымухамедов передал слова приветствия от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и поздравил руководство ОАЭ с успешным проведением в Дубае 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28).

«Объединённые Арабские Эмираты – наш друг, надёжный экономический и торговый партнёр, а также единомышленник в решении многих актуальных вопросов современности, – отметил Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

Во время встречи стороны подтвердили обоюдное намерение и впредь уделять повышенное внимание наращиванию традиционного диалога в интересах двух государств и их братских народов.

Важную роль в активизации двустороннего взаимодействия, по общему мнению, играет Совместный комитет по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил успешное партнёрство с финансовыми институтами ОАЭ, а также в таких сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации, индустриальный и агропромышленный комплекс, высокие технологии.

Озвучив новые конкретные инициативы по наращиванию взаимодействия на наиболее перспективных направлениях, Аркадаг выразил надежду на то, что они найдут полную поддержку с эмиратской стороны для их скорейшей практической реализации.

Соответствующие договорённости были достигнуты после анализа ранее принятых соглашений.

В завершение встречи Аркадаг пригласил Шейха Мохаммеда Бин Зайед Аль Нахайяна посетить Туркменистан в удобное для него время.

На встрече присутствовали шейх Хамдан бин Зайд Аль Нахайян, представитель правителя в регионе Аль-Дафра, шейх Хамдан бин Мохаммед бин Зайд Аль Нахайян, шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник по особым поручениям при Президентском дворе, Сухайль бин Мохаммед Аль Мазруи, министр энергетики и инфраструктуры, Доктор Султан бен Ахмед Аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий, а также ряд высокопоставленных должностных лиц.

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Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ продолжается.///nCa, 5 января 2024 г. (фото – WAM, THP)