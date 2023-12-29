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Представитель ВОЗ рассказал об успехах Туркменистана в области здравоохранения в 2023 году

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В 2023 году Всемирная организация здравоохранения в тесном сотрудничестве с Туркменистаном работала над реализацией значимых совместных проектов и программ по приоритетным направлениям здравоохранения, отмечает доктор Егор Зайцев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане, в своей статье, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан».

По словам Зайцева, существенный прогресс достигнут в борьбе с туберкулёзом и другими инфекционными заболеваниями, Туркменистан сохраняет статус страны, свободной от полиомиелита и малярии.

Также совместно с Правительством Туркменистана  ВОЗ ведёт работу в области цифровизации системы здравоохранения, облегчения бремени неинфекционных заболеваний и устранения факторов риска их развития, обеспечения готовности к пандемиям, борьбы со множественной лекарственной устойчивостью к противомикробным препаратам, а также в поддержании иммунизации населения против вакциноуправляемых инфекций на высоком уровне.

«Недавно Туркменистан отметил важную дату: страна выполнила региональные целевые показатели по борьбе с гепатитом В посредством иммунизации. Это достижение имеет огромное значение для выполнения цели элиминации вирусных гепатитов как угрозы общественному здоровью», – подчеркнул представитель ВОЗ.

В заключении д-р Зайцев заверил, что Всемирная организация здравоохранения и далее продолжит сотрудничать с Правительством Туркменистана в реализации Национальных программ здравоохранения во благо процветания и благополучия населения страны. ///nCa, 29 декабря 2023 г.

 

 

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