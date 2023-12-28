Туркменистан чествует достижения молодежи в 2023 году

27 декабря 2023 года, в Ашхабаде состоялась Международная научно-практическая конференция и многопрофильная выставка.

Главными участниками форума стали представители студенческой молодежи ведущих вузов страны, а также молодые специалисты от всех отраслей экономики. В онлайн режиме к работе конференции подключились все области страны.

В числе зарубежных гостей присутствовали делегаты от Азербайджана, Италии, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Франции, международных организаций – ОБСЕ и Организации исламского сотрудничества, а также Международной ассоциации кураша и Международной шахматной федерации.

В ходе десяти сессий конференции, проходившей на шести языках ООН в синхронном переводе, спикеры подчеркнули, что молодежь – это движущая сила прогресса и инноваций, драйвер политики устойчивого развития страны. Среди спикеров форума были представители Правительства Туркменистана, Меджлиса и Халк Маслахаты, руководители образовательных учреждений, научные круги, представители средств массовой информации и других ключевых ведомств страны.

В Туркменистане около 40% населения составляет молодежь в возрасте от 10 до 29 лет. И именно с молодежью ассоциируются достижения и оригинальные идеи в любой сфере – науке, передовых технологиях, спорте, дипломатии, культуре, искусстве. В свою очередь, правительство страны обеспечивают широкий выбор жизненного пути для молодых людей за счет реализации различных программ и инициатив, направленных на развитие талантов через образование и социально-экономическую поддержку молодых семей, поощрение молодежного предпринимательства.

О растущей роли молодого поколения в туркменском обществе говорит и тот факт, что сегодня около 37 % от числа депутатов национального парламента составляют молодые люди в возрасте до 35 лет.

Эта конференция и выставка послужили яркой платформой для чествования замечательных достижений молодежи Туркменистана. Поскольку молодые умы продолжают раздвигать границы возможного и делиться своими уникальными взглядами, одно можно сказать с уверенностью: будущее Туркменистана в надежных руках.

Туркменистан удостоен свыше десяти сертификатов

В ходе конференции состоялось несколько церемоний вручения сертификатов, подтверждающих успехи страны в различных областях:

Благотворительность, здравоохранение

Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане г-жа Нарине Саакян вручила Благодарственное письмо Благотворительному фонду по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова от Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане, а также

Сертификат за важные усилия Правительства Туркменистана по ускорению развития на пути к всеобщему охвату услугами здравоохранения путём обеспечения доступа к качественным лекарственным препаратам, непрерывности и качества медицинских услуг для всех;

Три сертификата супранациональной референс-лаборатории Гаутинг (г.Мюнхен, ФРГ), подтверждающие успешное проведение внешней оценки качества молекулярных тестов Централизованной лаборатории Дирекции центров инфекционных болезней;

Сертификат международной аккредитации присвоен судебно-химической лаборатории Центрального бюро судебно-медицинской экспертизы в составе Морфологического центра.

Высшее образование, Всемирное наследие

Руководитель рейтингового агентства UI GreenMetric World University Ranking Рири Фитри Сари вручил сертификаты, подтверждающие внесение восьми вузов Туркменистана в международный рейтинг UI GreenMetric World University Ranking. В их числе: Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана, Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова, Туркменский государственный институт финансов, Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана, Государственный энергетический институт Туркменистана, Туркменский сельскохозяйственный институт.

Консультант комиссии планирования и программ развития Международной шахматной федерации Бакыт Омурзаков вручил Сапармырату Атабаеву сертификат о важных достижениях в получении звания международного гроссмейстера.

Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане г-жа Нарине Саакян вручила сертификат, подтверждающий внесение объекта «Великий Шёлковый путь: Зарафшан–Каракумский коридор» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и Сертификат, подтверждающий внесение многосторонней номинации «Туранские пустыни умеренного пояса» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нефтегазовая отрасль

Международная премия качества «Quality Achievements Awards 2023», вручённая Государственному концерну «Türkmengaz» по цифровой системе Генеральным директором Европейского общества исследований качества Майклом Харрисом.

Транспортно-коммуникационный сектор

Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане г-жа Нарине Саакян вручила Международный сертификат и диплом о признании усилий агентства «Türkmenaragatnaşyk» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана в успешном продвижении цифровых преобразований в частном секторе Туркменистана, развитии цифровой экономики и поддержке интеллектуальной молодёжи страны.

Представитель филиала в Туркменистане классификационного общества Французской Республики Bureau Veritas Язмырат Малаков вручил сертификат Акционерному обществу открытого типа «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» (Балканский судостроительный завод) «За продвижение сотрудничества и тесное взаимодействие в области строительства и ремонта судов» от ООО «Bureau Veritas Marine Kazakhstan» классификационного общества Французской Республики Bureau Veritas.

Генеральный секретарь представительства в Центральной Азии сертифицированного института логистики и транспорта в Великобритании Эрбол Мухаев по цифровой системе передал агентству «Türkmenawtoulaglary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана сертификат «За внесённый успешный вклад в молодёжное развитие в сферах логистики и автомобильного транспорта Туркменистана» от представительства в Центральной Азии сертифицированного института логистики и транспорта в Великобритании.

Председатель комитета Организации международного сотрудничества железных дорог Мирослав Антонович по цифровой системе вручил почётный диплом агентству «Türkmendemirýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана за вклад в деятельность Организации международного сотрудничества железных дорог.

Церемонии награждения молодежи

По завершении Международной научно-практической конференции состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами представителей молодёжи страны, особо отличившихся в году «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром».

В соответствии с Указом Президента Туркменистана к наградам были представлены молодые люди, успешно трудящиеся во всех отраслях народнохозяйственного комплекса страны. Особо отмечены успехи молодого поколения в образовании, науке, спорте, культуре, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

Затем состоялось награждение победителей конкурса «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» (океан мудрости Махтумкули Фраги) , объявленного в сентябре этого года среди творческой молодёжи до 35 лет в рамках конкурса на соискание премии Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry».

В соответствии с Постановлением главы государства победители конкурса были награждены денежной премией и золотой цепочкой Президента Туркменистана.

Здесь состоялась также церемония награждения спортсменов, в частности, добившихся высоких результатов на проходившем в ноябре этого года в Ашхабаде XIV Чемпионате мира по курашу, а также тренеров, внёсших личный вклад в повышение стремления молодёжи к занятиям спортом.

Так, согласно Распоряжению Президента Сердара Бердымухамедова сегодня футбольному клубу «ARKADAG», ставшему чемпионом Туркменистана и обладателем Кубка страны по футболу, были вручены ключи от автобуса марки MAN RRЗ 19.440 ЕЕV.

В дар спортсменам и тренерам-преподавателям страны в торжественной обстановке были вручены ключи от 2-х машин «Toyota Camry V6» (2023 года выпуска) и 5-и автомобилей марки «Toyota Fortuner SR5» (2023 года выпуска). ///nCa/TDH, 28 декабря 2023 г.

Несколько фотографий с места событий: