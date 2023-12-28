Центральная Азия становится более «зеленой»: Узбекистан запустил шесть экологически чистых электростанций, добавив в энергосеть 2,4 ГВт

В Узбекистане пущены в строй шесть крупных объектов возобновляемой энергетики – 5 солнечных и 1 ветряная электростанция общей мощностью 2,4 гигаватта.

Эмиратская «Masdar» завершила реализацию проектов строительства трех современных фотоэлектрических станций в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях общей мощностью 900 мегаватт.

В Тамдынском районе Навойиской области построена первая очередь ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт.

Кроме того, в Бухарской и Кашкадарьинской областях китайская компания «China Gezhouba Group» завершила первый этап проекта двух солнечных станций общей мощностью 1000 мегаватт.

«За счет этих проектов общей стоимостью 2 миллиарда долларов будет производиться 6 миллиардов киловатт электроэнергии в год, сэкономлено 2 миллиарда кубометров природного газа, 2 миллиона домов будут обеспечены непрерывной и гарантированной электроэнергией. В сфере промышленности и услуг будет создана добавленная стоимость – 4 миллиарда долларов», – заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии запуска объектов.

В настоящее время в Узбекистане реализуются проекты строительства 22 солнечных и ветряных электростанций мощностью 9 гигаватт.

В целом до 2030 года планируется увеличить мощность «зеленых» электростанций до 27 гигаватт. Это позволит ежегодно экономить 25 миллиардов кубометров природного газа, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 миллиона тонн.

Почему Узбекистан делает ставку на «зеленую энергию»?

Узбекистан уделяет большое внимание развитию “зеленой” энергетики. Мирзиёев назвал несколько причин активного внедрения в энергосистему страны объектов возобновляемой энергетики.

1. Промышленное развитие и рост потребления. «Прежде всего мы поставили перед собой цель до 2030 года увеличить вдвое объемы промышленности, поднять на качественно новый уровень такие сферы, как металлургия, нефтехимия и машиностроение. Планируем реализовать более 500 крупных промышленных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 150 миллиардов долларов. Для достижения таких высоких целей нам как воздух нужны гарантированные и стабильные энергоресурсы», – сказал Президент Узбекистана. Согласно подсчетам, к 2030 году в Узбекистане ожидается рост потребности в электроэнергии с нынешних 83 миллиардов до 120 миллиардов киловатт-часов. И в первую очередь, потребность планируется удовлетворить за счет возобновляемой энергии.

2. Смягчение негативного влияние изменения климата. Узбекистан находится в постоянном поиске путей смягчения негативного воздействия изменения климата и поддерживает инициативу, озвученную международным сообществом на COP28 в Дубае, втрое увеличить «зеленую» генерацию.

3. Наличие огромного потенциала зеленой энергетики в стране. В 2023 году в республике солнечные панели установили 50 тысяч домохозяйств и предпринимателей. В Узбекистане имеется более 7 миллионов домов – это обширный рынок для инвесторов.

4. Глобальные тенденции. В глобальном масштабе особый приоритет отдается продукции, произведенной из «зеленой» энергии. Узбекистан делает первые шаги, чтобы в будущем, принимая конкретные планы и действуя решительно, поставлять “зеленую” энергию также на рынки стран Азии и Европы.

5 Зеленая энергия простимулирует другие отрасли.Зеленая энергетика, по мнению Президента Узбекистана, придаст мощный позитивный импульс развитию других отраслей промышленности и сервиса. «Это ярко подтверждается тем, что в рамках сегодняшних проектов отечественные предприятия поставили электрооборудование и строительные материалы на 100 миллионов долларов», – подчеркнул Шавкат Мирзиёев. В настоящее время в стране 4 предприятия приступили к производству солнечных панелей, еще 2 предприятия – металлоконструкций. Около 50 проектов в сфере «зеленой» энергии создают рынок кабеля дополнительно на 500 миллионов долларов.///nCa, 28 декабря 2023 г.