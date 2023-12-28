Кыргызская Республика стала членом Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития

Кыргызская Республика официально присоединилась к Группе друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Это укрепит приверженность Группы дальнейшему укреплению мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях на основе принципов нейтралитета при широком применении инструментов превентивной дипломатии.

Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития является неформальной международной платформой, нацеленной на продвижение принципов нейтралитета в достижении глобального мира и безопасности. Признавая важность нейтралитета, Группа стремится содействовать налаживанию межгосударственного диалога, укреплять доверие, продвигать сотрудничество и взаимопонимание между народами.

Новые члены привнесут свои ценные знания и опыт в работу Группы и будут содействовать использованию преобразующего потенциала политики нейтралитета для построения безопасного и устойчивого будущего для всех.

Группа друзей привержена продвижению принципов нейтралитета и содействию диалогу и сотрудничеству между нациями. С новыми членами Группа друзей готова способствовать созданию условий, в которых устойчивое развитие может процветать, конфликты могут быть предотвращены или разрешены мирным путем, а глобальный мир и безопасность могут быть укреплены.

Для получения дополнительной информации о Группе друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, перейдите по этой ссылке: https://un.mission.gov.tm/ru/permanent-neutrality/group-of-friends-of-neutrality-for-peace-security-and-sustainable-development ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, Нью-Йорк, 26 декабря 2023 г.