От засух до наводнений: адаптация транспортного сектора Центральной Азии к изменяющемуся климату

В течение следующих десятилетий последствия изменения климата, вероятно, окажут значительное давление на транспортную инфраструктуру Центральной Азии. Директивным органам и инженерному сообществу необходимо ответить внедрением устойчивых проектов и строительных решений.

Руководство по мерам адаптации к изменению климата для транспортной инфраструктуры в Центральной Азии, разработанное Азиатским банком развития, содержит обзор факторов стресса, обусловленных изменением климата, в контексте влияния на транспортную инфраструктуру в Центральной Азии. В публикации исследуются различные стратегии адаптации.

Центральноазиатский регион, который включает Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, уже ощущает на себе растущие последствия изменения климата. Регион может столкнуться с климатическими стрессорами, включая повышение температуры, экстремальные погодные явления и усиливающееся таяние ледников, наряду с продолжающимся опустыниванием и расширением площади засушливых районов.

В руководстве показано, как на основную транспортную инфраструктуру Центральной Азии повлияют усиливающиеся засухи, экстремальные дождевые явления, таяние ледников и опустынивание, спрогнозированные моделями изменения климата.

В исследовании к транспортной инфраструктуре отнесены такие важные компоненты, как асфальтовое и бетонное покрытие, насыпи, мосты, откосы, траншеи и дренажные системы. Также к числу конструкций, уязвимых к воздействию изменения климата относятся: железные дороги, которые имеют схожие инженерные элементы с автомагистралями (дренаж, траншеи, насыпи, мосты, туннели), и уникальные элементы, такие как рельсы, кабели и сигнализация; дорожное покрытие аэропортов, которое страдает от тех же проблем, что и гибкое (асфальтовое) и жесткое (бетонное) дорожное покрытие.

Данное руководство направлено на то, чтобы снабдить правительственных чиновников, консультантов и подрядчиков полезной информацией и ресурсами о том, как меры по адаптации и смягчению последствий изменения климата могут повысить устойчивость транспортной инфраструктуры. В публикации рассматриваются такие меры, как адаптация к наводнениям, адаптационные меры по уменьшению размыва мостов, адаптационные меры по уменьшению разрушительного воздействия самотечных потоков, техническое обслуживание дренажных систем, укрепление насыпей, защита склонов, контроль поверхностного стока, биоинженерные решения, адаптационные меры против камнепадов и многое другое.

С полным текстом публикации “Руководство по мерам адаптации к изменению климата для транспортной инфраструктуры в Центральной Азии с акцентом на Узбекистан” можно ознакомиться здесь: https://www.adb.org/publications/climate-change-adaptation-transport-central-asia#

///nCa, 25 декабря 2023 г.