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Делимся художественным наследием: Туркменистан блистает на Душанбинском фестивале, посвященном музыкальным традициям и народному искусству Востока и Запада

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23 декабря 2023 года Посольство Туркменистана в Таджикистане приняло участие в Международном фестивале «Восток-Запад: музыкальные традиции и евразийское народное искусство в культурном пространстве СНГ», который состоялся в Душанбе.

В мероприятии, организованном Министерством культуры Таджикистана приняли участие главы и сотрудники аккредитованных в стране дипломатических миссий, представители СМИ, научной интеллигенции и общественных организаций, а также творческие группы Таджикистана и зарубежных стран.

На полях Фестиваля была также организована международная выставка. Туркменскую экспозицию, оформленную в национальном колорите, украсили народные украшения и красочные ковры ручной работы, вышивки умелых мастериц и другие изделия народного творчества.


На выставке были представлены произведения Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также другие издания и информационные материалы, рассказывающие о современных достижениях Туркменистана в различных отраслях.

Участники международного смотра дали высокую оценку национальному уголку Туркменистана.

По итогам фестиваля «Восток-Запад: музыкальные традиции и евразийское народное искусство в культурном пространстве СНГ» Посольство Туркменистана в Душанбе было награждено дипломом Министерства культуры Республики Таджикистан. ///nCa, 25 декабря 2023 г.

 

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