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Представительство Европейского Союза в Туркменистане проводит рождественскую книжную ярмарку под открытым небом

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23 декабря Представительство Европейского Союза в Туркменистане оргнизовало Рождественскую книжную ярмарку под открытым небом во дворе Офиса Представительства в Ашхабаде.

Праздничное мероприятие собрало более 600 человек, среди которых были жители Ашхабада, гости из велаятов, представители местных дипломатических миссий, книжных магазинов и ремесленников. 

В рамках мероприятия были организованы продажа книг, пункт обмена книгами, благотворительная акция “Дари добро”, а также рождественские песни и угощения. 

В специально созданном праздничном плейлисте звучали рождественские и новогодние песни стран-членов ЕС на итальянском, французском, немецком, румынском, польском, чешском, латышском, испанском, голландском и английском языках.

Рождественская Книжная Ярмарка стала прекрасной возможностью объединить людей и распространить дух праздничного сезона. Она послужила платформой для культурного обмена, подчеркивая разнообразное культурное наследие Европейского Союза. ///Представительство ЕС в Туркменистанеб 23 декабря 2023 г. 

 

 

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