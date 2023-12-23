Представительство Европейского Союза в Туркменистане проводит рождественскую книжную ярмарку под открытым небом

23 декабря Представительство Европейского Союза в Туркменистане оргнизовало Рождественскую книжную ярмарку под открытым небом во дворе Офиса Представительства в Ашхабаде.

Праздничное мероприятие собрало более 600 человек, среди которых были жители Ашхабада, гости из велаятов, представители местных дипломатических миссий, книжных магазинов и ремесленников.

В рамках мероприятия были организованы продажа книг, пункт обмена книгами, благотворительная акция “Дари добро”, а также рождественские песни и угощения.

В специально созданном праздничном плейлисте звучали рождественские и новогодние песни стран-членов ЕС на итальянском, французском, немецком, румынском, польском, чешском, латышском, испанском, голландском и английском языках.

Рождественская Книжная Ярмарка стала прекрасной возможностью объединить людей и распространить дух праздничного сезона. Она послужила платформой для культурного обмена, подчеркивая разнообразное культурное наследие Европейского Союза. ///Представительство ЕС в Туркменистанеб 23 декабря 2023 г.