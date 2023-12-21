Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ провели телефонные переговоры

20 декабря 2023 года состоялся телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил свои поздравления с 30-летием со дня образования Федерального Собрания и принятия Конституции России, а также поздравил госпожу Матвиенко с переизбранием ее на пост Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

При этом было подчеркнуто, что уходящий 2023 год был отмечен высокой динамикой развития традиционно дружественных туркмено-российских отношений по самому широкому спектру направлений.

В этой связи Национальный Лидер туркменского народа обратил внимание, что главными факторами углубления двустороннего взаимодействия являются контакты на высшем государственном, парламентском и правительственном уровнях. Именно регулярные встречи и визиты делегаций двух стран создают возможности для обстоятельного и конструктивного рассмотрения и решения важнейших вопросов стратегического партнерства между Туркменистаном и Россией.

Одновременно была отмечена активизация прямых общечеловеческих, гуманитарных связей, эффективного общения по линии народной дипломатии и высказана убежденность в том, что обе стороны будут и впредь создавать необходимые возможности для укрепления дружбы народов Туркменистана и России, способствовать развитию их тесных связей, сохранению взаимного уважения и повышению взаимного доверия.

В свою очередь Председатель верхней палаты российского Парламента, полностью поддержав позицию Национального Лидера туркменского народа, заверила в неизменной приверженности российской стороны дальнейшему углублению стратегического партнерства двух стран.

Как известно, сегодня Россия проходит ответственный период в своей политической жизни.

Предстоящие в марте следующего года выборы Главы государства, безусловно, станут важным этапом в процессе политических, экономических, социальных реформ и преобразований, нацеленных на решение архиважных вопросов, стоящих перед государством и обществом.

Была выражена твердая убежденность в том, что многонациональный народ России сделает свой правильный исторический выбор и тем самым определит судьбу многих поколений россиян на долгосрочную перспективу.

Говоря о двусторонних отношениях, стороны отметили необходимость развития торгово-экономического сотрудничества и совместной деятельности в социально-культурной сфере.

Здесь значимую роль играет туркмено-российская межправительственная комиссия, очередное заседание которой состоится в начале следующего года в Ашхабаде, в ходе которого будет обсужден весь комплекс вопросов, связанных с использованием потенциала двусторонних отношений в экономике, образовании, науке и других областях.

Также было выделено двустороннее партнерство на международной арене, в первую очередь, в Организации Объединенных Наций. За многие годы дипломатических отношений Туркменистан и Россия зарекомендовали себя как ответственные и уважаемые субъекты международных отношений.

При этом руководитель Совета Федерации особо подчеркнула мудрый внешнеполитический курс нейтрального Туркменистана.

В заключение Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поздравил Валентину Матвиенко с наступающим Новым Годом и пожелал ей крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. ///МИД Туркменистана, 20 декабря 2023 г.