Пакистан распространит действие специального законодательства для защиты инвестиций на проект ТАПИ

Пакистан работает над вопросом применения Закона о поощрении и защите иностранных инвестиций (FIPPA) в отношении проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщают пакистанские СМИ.

Данное решение призвано не только обеспечить гарантии правительству Туркменистана, но и потенциально повысит финансовую привлекательность проекта.

Туркменистану принадлежит львиная доля в проекте в размере 85%, в то время как доли Афганистана, Пакистана и Индии составляют по 5%.

Ранее предназначенный для защиты иностранных инвестиций по проекту разработки медно-золотого рудника “Реко Дик”, Закон FIPPA теперь предоставит всеобъемлющие гарантии на инвестиционное участие Туркменистана в проекте ТАПИ. Обязательства Пакистана по защите туркменских инвестиций посредством суверенных гарантий также предусмотрены в рамках Соглашения с правительством принимающей страны (HGA), которое было подписано в 2016 году вместе с Рамочным соглашением о газопроводе (GPFA).

В настоящее время эксперты-законодатели тщательно изучают, насколько нормы существующих соглашений (GPFA и HGA) согласуются с льготами, предлагаемыми FIPPA. Их выводы будут представлены Высшему комитету Специального совета по содействию инвестициям к 31 декабря 2023 года для принятия окончательного решения федеральным кабинетом министров.

В июне 2023 года Пакистан и Туркменистан подписали План совместной ускоренной реализации проекта газопровода ТАПИ. Согласно плану, Пакистан предложил Туркменистану продлить строительство трубопровода дальше в Афганистан до Герата, чтобы обеспечить право собственности со стороны талибов и продвинуть реализацию проекта.

Недавно министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетил Герат. Энергетическое сотрудничество заняло центральное место на переговорах с высокопоставленными чиновниками в правительстве Талибана. Мередов выразил готовность начать работу над проектом газопровода ТАПИ в Афганистане в ближайшем будущем. На следующий день после встречи с Мередовым министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что работа над проектом газопровода ТАПИ начнется в ближайшее время.

Трубопровод ТАПИ протяженностью 1849 километров будет поставлять природный газ с туркменского месторождения Галкыныш в Пакистан через Афганистан и Индию. При диаметре 56 дюймов трубы газопровод рассчитан на поставку до 33 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. ///nCa, 21 декабря 2023 г.