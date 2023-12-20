Морской флот Туркменистана за январь-ноябрь 2023 года перевез свыше 2 млн.тонн грузов

Общий объем перевозок грузов за январь-ноябрь 2023 года судами Морского торгового флота Туркменистана составил 2,064 млн тонн и увеличился на 21,6% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

В целом план флота по грузоперевозкам за январь-ноябрь 2023 год выполнен на 129,4%, сообщает пресс-служба Флота.

Грузооборот за январь-ноябрь 2023 года составил 867,149 млн.тн.км, что на 19,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года, а план по грузообороту за январь-ноябрь выполнен на 228,9%.

Пассажирооборот за январь-ноябрь 2023 года увеличился на 56,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 8,540 млн.пасс.км. План по пассажирообороту перевыполнен на 245,9%.

Количество перевезенных контейнеров составило 3846 TEU при темпе роста 277,3%.

Повышение темпов роста связано в первую очередь с увеличением экспортных перевозок сырой нефти и нефтепродуктов, а также генеральных и транзитных грузов, которые проходят через Туркменбашинский Международный морской порт. ///nCa, 20 декабря 2023 г.