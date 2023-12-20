News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Морской флот Туркменистана за январь-ноябрь 2023 года перевез свыше 2 млн.тонн грузов

Морской флот Туркменистана за январь-ноябрь 2023 года перевез свыше 2 млн.тонн грузов

By

Общий объем перевозок грузов за январь-ноябрь 2023 года судами Морского торгового флота Туркменистана составил 2,064 млн тонн и увеличился на 21,6% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

В целом план флота по грузоперевозкам за январь-ноябрь 2023 год выполнен на 129,4%, сообщает пресс-служба Флота.

Грузооборот за январь-ноябрь 2023 года составил 867,149 млн.тн.км, что на 19,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года, а план по грузообороту за январь-ноябрь выполнен на 228,9%.

Пассажирооборот за январь-ноябрь 2023 года увеличился на 56,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 8,540 млн.пасс.км. План по пассажирообороту перевыполнен на 245,9%.

Количество перевезенных контейнеров составило 3846 TEU при темпе роста 277,3%. 

Повышение темпов роста связано в первую очередь с увеличением экспортных перевозок сырой нефти и нефтепродуктов, а также генеральных и транзитных грузов, которые проходят через Туркменбашинский Международный морской порт. ///nCa, 20 декабря 2023 г.

 

 

Related posts:

  1. Морской торговый флот Туркменистана перевыполняет планы по грузо- и пассажироперевозкам
  2. Морской торговый флот Туркменистана наращивает грузо- и пассажироперевозки
  3. Грузооборот Международного порта Туркменбаши превысил полмиллиарда тонн-километров за январь-июль 2023 г
  4. В Туркменистане перевыполнен план по грузоперевозкам морским и речным транспортом
  5. Морской торговый флот Туркменистана наращивает перевозки в Азербайджан
  6. За январь-май 2023 года морской порт Туркменбаши принял более 200 судов из Азербайджана
  7. Январь 2023 года был одним из самых теплых за 174 года, заявляет NOAA
  8. За первое полугодие 2021 года через Казахстан и Туркменистан перевезено более 700 тыс.тонн грузов
  9. Наблюдается рост контейнерных перевозок между портами Туркменистана и Азербайджана
  10. В западном регионе Туркменистана за первое полугодие произведено свыше 4,8 млрд. киловатт-часов электроэнергии
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan