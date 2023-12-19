Привилегированное положение Италии в Туркменистане: Eni лидирует

Туркменистан приобретает все большее значение на мировой арене. И у Италии имеется уникальное преимущество, в немалой степени благодаря присутствию в стране энергетического гиганта Eni.

Как четко подметил в интервью агентству ANSA, Луиджи Феррари, посол Италии в Ашхабаде, «Туркменистан – растущая страна, и имеет растущее значение для нашей страны”.

Это значение проистекает из ошеломляющей реальности: запасы природного газа в Туркменистане оцениваются в 50 триллионов кубометров, что ставит его в четверку крупнейших стран мира.

Естественно, “всеобщий интерес к этой стране очень велик”, признает Феррари. Но Италия начинает с привилегированного положения. Итальянский энергетический гигант Eni прочно обосновался в Туркменистане в последние 15 лет. Это давнее присутствие на туркменском рынке обеспечивает Италии решающее преимущество в продвижении по сложному энергетическому ландшафту региона.

Помимо энергетики, Феррари также высоко оценивает уникальную политическую позицию Туркменистана.

Приняв нейтралитет 28 лет назад, страна воздерживается от присоединения к каким-либо военным союзам.

“В нынешнем региональном контексте, – отмечает Феррари, – политика Туркменистана представляет собой фактор стабильности, фактор, который мы рассматриваем исключительно позитивно”. ///nCa, 19 декабря 2023 г.