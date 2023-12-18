Туркменистан и Япония наладят прямое воздушное сообщение

Знаковое соглашение об установлении прямого воздушного сообщения между Туркменистаном и Японией было подписано недавно авиационными властями двух стран, что открывает путь для облегчения поездок и расширения возможностей для бизнеса.

Документ был заключен на полях весьма успешного визита туркменской делегации в Токио 13-16 декабря 2023 года.

Возглавляемая председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаровым делегация провела продуктивные встречи с членами Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству, а также двусторонние переговоры с главами правительственных учреждений, организаций, финансовых институтов и ведущих японских компаний.

Обсуждения были сосредоточены на выполнении обязательств по ранее достигнутым договоренностям.

Кроме того, рассмотрены новые направления сотрудничества в энергетическом секторе и также вызовы, стоящие на пути достижения углеродной нейтральности.

Подписание соглашения о воздушных перевозках знаменует собой значительный шаг вперед в укреплении двусторонних связей и содействии более тесному экономическому партнерству между двумя странами.///nCa, 18 декабря 2023 г.