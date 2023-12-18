ООН и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана укрепляют сотрудничество

В знак важного шага к устойчивому будущему ООН в Туркменистане и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) подписали План действий (ПД) на 2023-2024 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанном ранее в этом году. Это стратегическое сотрудничество направлено на ускорение реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

План включает мероприятия, которые приводят работу частного сектора в соответствие с национальными приоритетами, Повесткой дня на период до 2030 года и целями устойчивого развития, а также конкретные меры по доступу к международному опыту, знаниям и технологиям в этой области. Содействуя более тесному партнерству с частным бизнесом, который является неотъемлемой частью экономики Туркменистана, это сотрудничество направлено на то, чтобы приблизить страну к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

В своем заявлении г-н Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане, отметил: «Страновая Команда ООН (СК) рада свидетельствовать официальному оформлению данного Плана действий, что является свидетельством укрепления партнерства между ООН и СППТ. Мы признательны Союзу за самоотверженные усилия по содействию достижению ЦУР».

Г-н Шлапаченко продолжил: «Частный бизнес играет ключевую роль в обеспечении прогресса, и его приверженность продвижению Повестки дня на период до 2030 года заслуживает похвалы. СК готова предоставить любую необходимую поддержку Союзу и Правительству Туркменистана в целом».

В конце церемонии подписания стороны согласились с необходимостью расширить совместные усилия за пределы ДП, добиваясь активного участия туркменского народа в работе по дальнейшему укреплению стабильности и процветания Туркменистана.

***

О Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана:

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) – общественная организация, деятельность которой направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в Туркменистане, содействие развитию частного сектора национальной экономики, формирование современной предпринимательской инфраструктуры.

Закон Туркменистана «О Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (в новой редакции)», принятый в октябре 2019 года, обеспечивает правовую, организационную и экономическую основу деятельности Союза.

Сегодня число членов СППТ превышает 29 тысяч.

https://www.tstb.gov.tm/

///ООН Туркменистан, 15 декабря 2023 г.