ПРООН провела анализ институциональной архитектуры Туркменистана для эффективного процесса вступления в ВТО

13-14 декабря 2023 года в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза II» состоялся визит в Ашхабад международного эксперта ПРООН г-на Максима Медведкова, советника Центра экспертизы ВТО.

13 декабря ПРООН совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана организованы рабочие встречи эксперта с руководителями министерств и ведомств страны по вопросам, связанным с подготовкой к вступлению страны в ВТО. В ходе встреч были обсуждены вопросы соотношения национального и международного законодательства, его гармонизации исходя из соглашений ВТО, а также приведения процедур и стандартов в соответствие с международными требованиями. Обсуждены вопросы, связанные с передовым опытом в использовании членства в ВТО для приобретения лидирующих позиций в сфере мирового сельского хозяйства, трендов в сфере зеленой экономики, телекоммуникаций, а также вовлечением деловых кругов к процессу переговоров.

В рамках визита в Министерстве финансов и экономики был проведен Круглый стол с участием международного эксперта и представителями министерств и ведомств Туркменистана. В ходе работы Круглого стола г-н Медведков представил отчет «Присоединение Туркменистана к ВТО: анализ институциональных рамок», и также провел консультации по подготовке Меморандума о внешнеторговом режиме, последовательности и характеру дальнейших действий по присоединению к ВТО и поделился передовым опытом в вовлечении деловых кругов к переговорам.

Г-н Максим Медведков прочитал лекцию для студентов и преподавателей Туркменского государственного института экономики и управления и Туркменского государственного института финансов на тему «Всемирная торговая организация и интересы бизнеса». Были затронуты вопросы выгод и преимуществ стран при вступлении в ВТО, включая стимулирование деловой среды, повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, рост экспорта, а также рост доходов и благосостояния населения в целом. ///ПРООН Туркменистан