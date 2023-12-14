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Туркменские авиалинии будут выполнять рейсы из Москвы в Бангкок со стыковкой в Ашхабаде

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Авиакомпания «Туркменистан» запускает пассажирские рейсы по маршруту Москва (Россия)  – Ашхабад – Бангкок (Таиланд), сообщает туркменский авиаперевозчик.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по пятницам и обратный – по воскресеньям.

Приблизительное время в пути с учетом стыковки – около 12-14 часов.

Приобрести билет можно на сайте Генерального Агента в Российской Федерации https://turkmenistanairlines.ru  или отправив заявку на электронную почту avia@itmgroup.ru .

Напомним, также с 22 декабря Туркменские Авиалинии запускают рейсы Казань-Ашхабад-Бангкок и Бангкок-Ашхабад-Казань. С 15 декабря туркменский авиаперевозчик возобновляет полеты по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад. ///nCa, 14 декабря 2023 г.

 

 

 

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