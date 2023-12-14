Прикаспийские страны консолидируют усилия по защите морской среды от загрязнений

Вступил в силу второй протокол к Конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранской), касающийся защиты морской среды от загрязнения из наземных источников. Об этом в газете «Нейтральный Туркменистан» пишет Гозель Ораздурдыева, сотрудник по взаимосвязи с Секретариатом Тегеранской конвенции.

Документ, который еще называют Московским, был подписан в декабре 2012 года в Москве.

В Протоколе особое внимание уделено поступлению загрязняющих веществ в морскую среду через атмосферу в результате различной деятельности, включая физическое изменение естественного состояния береговой линии, примыкающего ландшафта, местообитаний биоразнообразия.

Среди приоритетных направлений выполнения документа, который был представлен на 6-й конференции сторон Тегеранской конвенции, состоявшейся в прошлом году (г.Баку, Азербайджан), – повышение компетентности страновых органов экоконтроля, совершенствование природоохранного законодательства, систем и инструментов экомониторинга и оценки состояния окружающей среды, развитие прибрежных территорий.

По мнению Ораздурдыевой, пятистороннее соглашение усилит уже проводимую прикаспийскими государствами экологическую работу, найдёт отражение в планах природоохранных ведомств прикаспийских стран.

До настоящего времени помимо Московского протокола, было принято еще три протокола к Тегеранской конвенции:

Протокол о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью (Актауский), вступил в действие в 2016 году.

Протокол о сохранении биологического разнообразия (Ашхабадский), находится в процессе ратификаци.

Протокол по оценке воздействия на окружающую среду (Протокол по ОВОС, Москва), также находится в процессе ратификации.

Сейчас разрабатывается пятый протокол – по мониторингу, оценке и обмену информацией о состоянии морской среды.

Тегеранская конвенция вступила в силу в 2006 году, является специальным международным правовым инструментом, регулирующим сотрудничество пяти государств по вопросам охраны окружающей среды и биоресурсов Каспия. Разработка конвенции была частью работы Каспийской экологической программы при участии экспертов и консультантов прикаспийских государств. В настоящее время рассматривается возможность возобновления подобного формата сотрудничества с учётом новых принятых каспийских соглашений и современных эколого-экономических реалий. ///nCa, 14 декабря 2023 г.