Президент Туркменистана поздравил нефтяников, газовиков и геологов страны с главным профессиональным праздником

Сегодня, 14 декабря, в Туркменистане празднуется День работников нефтегазовой промышленности и геологии.

В своем поздравительном послании работникам отрасли Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан нацелен на решение важной задачи по обеспечению углеводородными ресурсами потребностей родного народа, будущих поколений, а также народов соседних стран.

В числе достижений нефтегазового сектора глава государства назвал открытие ряда новых нефтяных месторождений на юго-западе страны, газопроводы Туркменистан–Китай и Восток–Запад, а также строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Президент отметил, что газовое месторождение «Galkynyş», занимающее одно из ведущих мест в мире по запасам энергоносителей, имеет для Туркменистана большое политическое и экономическое значение. Поэтапное освоение этого месторождения расширяет возможности поставок туркменского природного газа на международные рынки.

«В настоящее время увеличивается спрос на туркменские энергетические ресурсы. Всемирно известные компании и финансовые институты стремятся наладить сотрудничество в этой области. Стратегия Туркменистана по развитию экспорта «голубого топлива» на комплексной основе базируется на наращивании возможностей добычи углеводородных ресурсов. В нашей стране большое внимание уделяется переработке природного газа и производству продукции, пользующейся большим спросом на мировом рынке. Ярким тому подтверждением является строительство и ввод в эксплуатацию в последние годы нескольких современных газохимических комплексов», – говорится в послании.

В послании также обращается внимание и на экологический аспект деятельности топливно-энергетического комплекса.

«При разработке месторождений нефти и газа важно соблюдать требования охраны окружающей среды, при добыче, переработке и доставке углеводородных ресурсов потребителям необходимо проводить работы в соответствии с высокими требованиями экологии, а также уменьшить воздействие на изменение климата», – говорит Президент Сердар Бердымухамедов.

Он также напомнил о том, что на состоявшейся в ОАЭ 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) Туркменистан официально объявил о своём присоединении к Глобальному обязательству по метану.

«Наша страна продолжит эффективно сотрудничать с международным сообществом в выполнении задач, вытекающих из этого обязательства», – подчеркнул Президент Туркменистана, выразив надежду, что работники нефтегазовой отрасли внесут свой вклад в их успешную реализацию.

День работников нефтегазовой промышленности и геологии Туркменистана был учрежден в день ввода в эксплуатацию газопровода Туркменистан–Китай 14 декабря 2009 года. ///nCa, 14 декабря 2023 г.