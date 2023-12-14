Азиатский банк развития несколько повысил прогнозы роста для экономик Кавказа и Центральной Азии на 2023 год

Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел прогнозы роста в сторону небольшого повышения для стран Кавказа и Центральной Азии. Пересмотр в сторону повышения показателей роста отражает улучшенный прогноз для Казахстана и Таджикистана на 2023 год.

Рост экономик стран Кавказа и Центральной Азии составит 4,8% в 2023 году по сравнению с сентябрьскими прогнозами в 4,6%. Однако, на 2024 год прогнозы понижены до 4,6% с 4,7%.

Такие данные приводятся в отчете «Обзор развития Азии (ADO)» на декабрь 2023 года, опубликованный 13 декабря 2023 года.

Перспективы роста для некоторых других экономик субрегиона несколько умеренные.

Экономика Таджикистана выросла на 8,3% за первые 9 месяцев 2023 года по сравнению с 7,8% за аналогичный период прошлого года — и ожидается, что этот устойчивый рост будет поддержан вводом в строй нескольких заводов в стране.

Индекс экономической активности Армении, являющийся показателем ВВП, предполагает, что экономика выросла на 9,7% за первые 9 месяцев благодаря активному развитию сферы услуг и увеличению объемов строительства. Экономика Грузии выросла на 6,8% за тот же период благодаря значительному внешнему притоку, реэкспорту транспортных средств и оживлению туризма. Экономика Азербайджана выросла на 0,8% за первые 9 месяцев с 5,6% за аналогичный период прошлого года на фоне сокращения добычи полезных ископаемых и ослабления производства услуг.

Экономический рост в Кыргызской Республике замедлился до 4,2% с 6,3% из-за снижения добычи золота. Углеводородный сектор простимулировал экономический рост в Туркменистане. Темпы роста экономики Узбекистана за первые 9 месяцев снизились до 5,8% с 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне спада потребительского бума.

Прогнозы роста в Казахстане, крупнейшей экономике на Кавказе и в Центральной Азии, повышены до 4,5% на 2023 год с сентябрьского прогноза в 4,1% и сохранены на уровне 4,3% на 2024 год. Экономика страны добилась роста на 4,7% за первые 9 месяцев 2023 года, чему способствовали увеличение добычи нефти и жилищное строительство, поддерживаемое государственными программами. Добыча полезных ископаемых выросла на 5,4%, сектор строительство – на 12,6%, сфера услуг – на 5,1%, а обрабатывающая промышленность – на 3,2%. Неблагоприятные погодные условия привели к падению производства в сельском хозяйстве на 9,9%. Сводный индекс деловой активности центрального банка и индекс делового климата улучшились в октябре, что свидетельствует об оптимистичном прогнозе делового сообщества страны.

Правительство представило парламенту расширенный государственный бюджет на 2024 год, при этом общий рост расходов увеличился на 6,7% по сравнению с 2023 годом. Дополнительно пересмотрен прогноз по добыче нефти на 2024 год. Тем не менее, многие эксперты в области энергетики ожидают, что задержки с завершением расширения Тенгизского нефтяного месторождения могут повлиять на добычу нефти.

Прогнозы инфляции для Кавказа и Центральной Азии пересмотрены до 10,9% на 2023 год с сентябрьского прогноза в 10,6% и до 8,4% с 8,0% на 2024 год. Пересмотр в сторону повышения на этот год отражает более высокие прогнозы для Казахстана по сравнению с сентябрьскими прогнозами. В стране прогноз роста инфляции повышен до 14,0% с 12,7% на 2023 год и до 8,7% с 7,6% на 2024 год. Уровень инфляции в Казахстане за первые 10 месяцев 2023 года составил в среднем 15,5%.

Правительство одобрило повышение тарифов на коммунальные услуги в июле, а центральный банк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16% в октябре.

Ожидается, что инфляция в некоторых небольших экономиках субрегиона будет ниже сентябрьских прогнозов.

Снижение цен на продовольствие замедлило инфляцию в Таджикистане в среднем до 5,1% за первые 9 месяцев с 5,7% за аналогичный период 2022 года. Уровень инфляции в Узбекистане за первые 10 месяцев составил в среднем 10,2% по сравнению с 11,2% за аналогичный период прошлого года, поскольку рост цен как на продовольственные, так и на непродовольственные товары замедлился.

Полный текст отчета «Обзор развития Азии (ADO) на декабрь 2023 года» доступен здесь: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/931316/ado-december-2023.pdf

Обзор развития Азии (Asian Development Outlook) является основным продуктом экономического прогнозирования от АБР. Отчет публикуется каждый апрель и сентябрь с обновлением, и краткие обзоры публикуются в июле и декабре.///nCa, 14 декабря 2023 г.